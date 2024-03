Božinović o oporbi: “To su isluženi ljudi. I ja sam veteran, ali…”

Podijeli :

Davor Božinović, podpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović.

Božinović smatra da je HDZ-ov program realan. “Pozivamo se na na program iz 2020. koji smo za više od 90 posto realizirali, s druge strane imate nekakve parole koje nemaju nikakvu pozadinu u analizi. Hrvatski građani to prepoznaju i nikada niste imali vladu koja je u cijelom mandatu uživala ovako veliku podršku. Ljudi vide tko je ozbiljan i tko radi”, rekao je.

O mogućim koalicijama kaže da su parlamentarni izbori, izbori gdje građani glasaju racionalno. “Ovo nisu izbori za miss. Mi smo se duboko integrirali u Europu i utjecajni smo na europskoj razini. Sada možemo dobiti nešto što smo nekada smogli samo sanjati, u smislu da je Hrvatska veliko gradilište, da Hrvati mogu putovati diljem Europe i SAD bez viza”, dodao je.

“Ja mogu razumjeti da neki ljudi žele promjene, ali koje su to rijeke koje vam nude Grbina, Beljaka, Čačića. To su isluženi ljudi i nemaju rezultati. I ja sam veteran, ali oni nisu vodili proces ulaska u Schengen, mogli smo to od 2013. ostvariti pa nisu znali, nisu opremili granicu”, naveo je.

“Ono što je bilo najgore u gospodarskoj recesiji bilo je u HDZ-ovoj vladi, a kod nas je izlazak iz krize trajao puno dulje nego u ostalim zemljama EU-a. To nisu ljudi koji znaju”, naveo je.

Kaže kako im je Milanović pomogao jer sada mogu podsjećati na rezultate njegove vlade. “Što se tiče te koalicije koja ga podržava, oni na ovim izborima nisu imali sa čime izaći, oni nemaju ljude. Ja bih sada htio razgovarati s nekim njihovim ministrom, ali s kim da razgovaram”, rekao je.

“Oni žele izbjeći da se govori o njima, o Grbinu, o Beljaku i drugima kojima bi Hrvati trebali vjerovati”, dodao je Božinović.

Siguran je da HDZ ima najjači koalicijski potencijal.

O malom broju žena na izbornim listama ponovio je da je HDZ prvi dao ženu predsjednicu i ženu premijerku. “Sastavljanje lista je nešto što uključuje konzultacije na najnižim razinama. Mi uvijek postignemo da imamo zastupnica više nego što ima ukupno zastupnica u ostalim strankama. Morate uvažavati stanje na terenu, ja bih osobno volio da je to drugačije”, naveo je.

Dodao je da o Turudiću i sumnji na propucavanje automobila nema nikakvih novosti, te da je on jednak kao i svi drugi građani u tom postupanju. “Nema blindiran automobil nego ima zaštitu kao svaka žrtva kaznenog djela”, rekao je.

