Američke sigurnosne službe pomogle policiji da otkrije tko je prijetio premijeru

Policija je u srijedu objavila je da uhićen muškarac zbog sumnje da je u svibnju uputio ozbiljne prijetnje smrću predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću te članovima Vlade.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je danas da su to bile vrlo ozbiljne prijetnje smrću.

“Policija je pokrenula kompleksnu akciju, ali je brzo postalo jasno da počinitelj nije u Hrvatskoj pa je bila angažirana međunarodna policijska suradnja. U suradnji s američkim sigurnosnim službama su došli do podataka koji su ih doveli do počinitelja. On je od jučer pod nadzorom policije, uhićen je u Zadru, a sada je u Zagrebu”, rekao je.

“Počinitelj je koristio sofisticirane alate kojima je prikrivao i svoj identitet i lokaciju”, dodao je.

Otkrio je da su prijetnje bile upućene iz SAD-a. “Osoba je američkog i hrvatskog državljanstva”, napomenuo je.

Dodao je da je policija riješila i slučajeve prijetnji iz Splita i Siska koji su bili puno manje kompleksni.

Na upit novinara ima li posla za policiju u HEP-u, kratko je odgovorio: “Hvala lijepa”.

