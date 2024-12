Bačić: Otkad sam u politici nisam doživio da svi u kampanji idu kontra jednog kandidata

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić u Pregledu dana s Igorom Bobićem komentirao je sva događanja oko Ustavnog suda.

“Najprije, kao i svima nama u HDZ-u, nije nam jasna zaštita koju kroz medije i dio komentatora dobiva SDP. Ovaj cirkus, kako ga je nazvao Peđa Grbin, nastao je isključivo zbog SDP-a. Sve je bilo spremno i dogovoreno 4. prosinca, a znalo se gotovo dva mjeseca da će izbor u Saboru biti 6. prosinca. Taj medijski linč bi trebao biti nad onima koji su krizu izazvali, a ne nad Ustavnim sudom”, kazao je Bačić pa dodao:

“Oni (SDP, op.a.) su bili krivci što im je istekao mandat. Zaboravlja se da smo bili u kampanjama, prvo parlamentarnih pa europskih. To nije vrijeme za izbor ustavnih sudaca. Čekali smo da to sve završi i 15. lipnja smo objavili javni poziv, javilo se 65 kandidata i kad smo se vratili nakon ljetne stanke, proveli su se intervjui sa svim kandidatima i onda je u Saboru bilo prijepora oko NSATU-a, koji oporba uporno odbija, ali smo svejedno rekli da ćemo do roka predložiti kandidate.”

Ne vidi odgovornost vladajućih, tvrdi da je isključivo kriva oporba. Nije htio komentirati potez Ustavnog suda o produženju mandata.

“Da nije bilo Gordana Jandrokovića, bili bismo u ustavnoj krizi. Ako je najavio u petak glasovanje, ono se moralo provesti. Shvaćajući s kim ima posla, on je to odložio za sutradan. Siguran sam, da je SDP imao predsjednika Sabora, on bi to stavio petak kasnije. Nije stvar Vlade izbor ustavnih sudaca”, izjavio je Bačić.

Predsjednik Zoran Milanović poziva na ostavku ustavnih sudaca.

“Zašto je on nije dao kad se uključio u parlamentarne izbore? Nije ju dao. Što se Ustavnog suda tiče, nijedan na svijetu ne može propisati sve mogućnosti koje se mogu dogoditi u jednoj državi. Zato postoje, da u duhu Ustava ocjenjuju određene događaje. Primjerice, postoji li igdje u Ustavu da je dozvoljen prekid trudnoće? Ne piše. Kad su to dopustili Ustavom, ljevica je pljeskala.”

Komentirao je i činjenicu da nigdje ne piše da se predsjedniku brani kandidirati, već da Ustavni sud o tome odlučuje, a nakon što je odlučio, predsjednik više nije aktivno sudjelovao u kampanji.

“On dodjeljuje mandat, ne može se on kandidirati”, interpretirao je Bačić.

Predsjednički izbori?

“Podržali smo Dragana Primorca. Ne bismo da nismo uvjereni u njegovu pobjedu. Kao stranka smo se itekako angažirali u kampanji, prikupili smo 110.000 potpisa, zajedno s njime, ali mi smo iznijeli najveći dio posla prije same kampanje. Prema tome, da ne vjerujemo u njegovu pobjedu, ne bismo ga kandidirali. Vjerujemo da ćemo imati predsjednika koji će poštovati Ustav i koji će u politički prostor uvesti primjerenu komunikaciju. Ne mora se slagati s Vladom, imat će svoje stavove, ali bitno je da poštuje institucije i ovu državu”, objasnio je potpredsjednik Vlade.

Podrška u anketama Primorcu ne raste.

“Dugo sam u politici, ali nikad nisam vidio da se u jednoj kampanji od strane svih kandidata napada jednog kandidata – kojeg je podržao HDZ. Dio njih, posebno na desnom političkom spektru, svjesno ili nesvjesno, za Milanovića. Time žele spustiti Primorcu smanjiti rezultat u prvom krugu. Uvjereni smo da će ući u drugi krug, ali i da će biti pobjednik prvog kruga.”

Što ako Primorac ne pobijedi?

“Ne bih o hipotetskim pitanjima.”

Afera Beroš?

“Ogorčeni smo time, ali poštujem načelo presumpcije nevinosti i neka pravosudna tijela provedu istragu, neka se taj predmet procesuira kako zakoni predviđaju i ono što se dogodilo, to su ozbiljne optužbe. Mi bismo, kao i oporba, tražili raspravu o povjerenju Vladi. Sve je to legitimno i prihvatljivo”, zaključio je Branko Bačić.

