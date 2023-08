Bressan: “Predsjednik Vlade više štiti huligane nego zdravstvene radnike”

Podijeli :

Liječnik obiteljske medicine i predstavnik KoHOM-a Leonardo Bressan iz Rijeke u N1 Studiju komentirao je što je to sporno kod novog plana i programa mjera zdravstvene zaštite.

Bressan smatra kako se ne može očekivati da je novi dokument realan i iskoristiv.

Medicinske sestre su čak četiri puta izloženije nasilju na poslu nego drugi Ovaj hrvatski grad traži liječnike: Nude 13.300 eura poticaja godišnje i stan Što morate napraviti ako ste ostali bez zdravstvenog, a imate pravo na njega

“To je nekakav kupus, čušpajz promišljanja bez dodirnih točaka sa stvarnošću. Ako samo krenemo od sastava tzv. radne skupine koja je iznjedrila takav dokument onda od tih 11 članova ne možemo skupiti mjesec dana rada u nekoj ordinaciji u pružanju zdravstvene zaštite. Ne možete očekivati da će jedan takav dokument biti realan i iskoristiv”, kaže Bressan.

Nemoguće skinuti gips za dvije minute

Poručuje kako nije moguće skinuti gips za dvije minute ili obaviti pregled dojenčadi za 15, kako je propisano novim mjerama.

“Možda nobelovci mogu, ali mi koji živimo zdravstvenu zaštitu možemo se gorko nasmijati takvim uputama.”

Kaže kako radna skupina nije uvažila prijedloge i mišljenje članova KoHOM-a ili nekih drugih liječnika, a prijedlog novih mjera je objavljen u vrijeme kada je većina na godišnjem odmoru, što smatra podlim.

“To je vrlo podlo!”

“S jedne strane imate puno manji broj ljudi koji mogu biti prisutni, s druge strane imate one koji su ostali na svojim radnim mjestima koji moraju pokrivati tu ogromnu količinu posla za one koji su uspjeli iskorisiti bar nekoliko dana zasluženog odmora. Tako da sve to uvijek preko ljeta prođe ispod radara, pa se kaže bilo je u e-Savjetovanju. To je vrlo podlo”, rekao je Bressan.

Pacijenti se često žale kad jednom dođu na red da liječnik ima premalo vremena da im detaljno objasni njihov zdravstveni problem, a novi pravilnik je još više ograničio vrijeme trajanja pregleda.

“Očito su oni analizirali trenutno loše stanje i onda ga legalizirali kao preporučeno, što je suludo. Umjesto da se razmišlja kako da do toga ne dolazi i da se ljudima bolje pruži bolja zdravstvena zaštita, da bude dostupnija, kvalitetnija”, kaže.

Dodaje da bi htio da se povuče i zaboravi dokument koji je objavljen i da se struka pozove na dogovor oko mjera zdravstvene zaštite.

Montipajtonovski način razmišljanja

“Dogodit će se ako ste vi na nekoj kolonoskopiji da će zazvoniti štoperica na stolu pa će kolega gastroenterolog sa žaljenjem ustanoviti da je isteklo vrijeme za tu kolonoskopiju koju je doveo do pola i izaći će s endoskopom iz tijela pancijenta i naručit će ga u drugom terminu da nastavi tamo gdje je stao. To je montipajtonovski način razmišljanja, nedopustivo je da jedan takav dokument osvane”, primijetio je Bressan.

Osvrnuo se i na činjenicu da se otvara se više privatnih klinika, a premalo se radi na podizanju kvalitete u javnom zdravstvu.

Gdje je novac koji građani uplaćuju?

“Zatvaraju se, nestaju, ordinacije koje pružaju direktnu zdravstvenu skrb na teret sredstava koja građani uplaćuju na poslovni račun HZZO-a, ali se zato omogućava otvaranje privatnih poliklinika. Ja se pitam gdje će otići sav taj novac koji građani uplaćuju, a ne dobivaju više i neće dobivati”, kaže Bressan.

Dodaje kako bi i građani trebali biti svjesni problema i preuzeti malo odgovornosti.

“Volio bih da se barem 10 posto stanovništva Hrvatske digne i da izrazi svoje nezadovoljstvo. Recimo da 300 tisuća ljudi javno istupi i iskaže svoje nezadovoljstvo možda bi to moglo imati neku težinu. Vidimo da predsjednik Vlade više štiti huligane nego zdravstvene radnike koji pružaju zdravstenu zaštitu njegovim biračima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nobilo ukazao na detalj kod uhićenih Boysa: “Zašto naša policija to ne istraži?” Selak pilote F-16 u Ukrajini usporedio s glinenim golubovima. Objasnio i zašto