Nobilo ukazao na detalj kod uhićenih Boysa: “Zašto naša policija to ne istraži?”

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu gdje je komentirao postupak protiv hrvatskih navijača u Grčkoj.

Nobilo smatra da dolazak premijera Plenkovića i ministara neće utjecati na suđenje. “Dolazak premijera i ministara možda spusti tenzije u tamošnjoj javnosti. Prelaze svoju nadležnost jer smisao EU direktiva o suradnji pravosuđa je da isključi izvršnu vlast. Ako atenski sud želi nešto, on će se obratiti zagrebačkom sudu. Nakon istrage sud će morati krenuti u selekciju. Svi ti ljudi su došli zbog tučnjave i za istragu je to dovoljno, kod optužnice treba dokaz da je netko počinio kazneno djelo. Pretpostavljam da se ovi iz zadnjih redova nisu ni stigli potući. Pitanje je možete li njima prišiti tučnjavu”, rekao je.

“Ništa od ovoga što političari govore nema efekta na sudbinu ljudi u Grčkoj. Političari izbjegavaju govoriti o onome što mogu utjecati, a to je uzrok – navijačko nasilje. Osim deklarativno da oni osuđuju nasilje, i tu završavaju”, dodao je.

Uloga šefa SOA-e

Šef SOA-e je rekao da ni sami uhićeni nisu svjesni u kakvoj se situaciji nalaze. “O tome se malo priča. Čuli smo da ih se tereti u udruživanje u kriminalnu skupinu radi izvršenja kaznenog dijela, time bi bili svi obuhvaćeni. Ako ne utvrdimo tko je ubio Grka to su teška kaznena dijela. Ali još ne shvaćam zašto se šef tajne službe ide nalaziti s grčkim kolegama. Možda imaju ozbiljnije podatke. U ovom sukobu navodno ta navijačka skupina je lijevo orijentirana, dinamovci su tamo prikazani kao neonacistički. Tu dobivamo i neki politički moment. Ako gledamo u nedavnoj prošlosti vidjet ćemo da navijačke skupine, ako im dopustite nasilje, to se jako brzo prelije na druge sfere. Pogledajte navijače Partizana koji su se pretvorili u stranačke batinaše. Imaju li oni informacije da će se to i kod nas dogoditi?”, pitao se Nobilo.

Navodi i primjer Arkana koji je bio vođa navijača pa osnovao paravojnu formaciju. “Svatko tko misli da će nasilje biti ograničeno samo nas stadionu taj se vara. Jedino tako mogu objasniti odlazak šefa SOA-e tamo”, tvrdi.

“Što se tiče suda njima je važna naša evidencija o kažnjavanju. Kada sigurnosna služba ide onda dolazimo u područje ne klasičnog kriminala nego nacionale sigurnosti. kakve veze imaju ovi navijači s nacionalnom sigurnošću, ja ne znam. Ali nije dobra situacija kada je on morao ići u Grčku”, rekao je.

“Grci nam možda prave uslugu”

Kada su u pitanju izjave predsjednika Zorana Milanovića kaže da je to podilaženje glasačima. “To je pogrešno. Puno bi ispravnije bilo da se angažiraju u suzbijanju nasilja, ali ne samo nasilja. UEFA je ispisala brojne kazne Hajduku i Dinamu zbog rasizma i nacionalizma, no država nikada nije kaznila pojedince. To je stvar politike koja se ne želi zamjerati. Mi moramo početi od stadiona”, dodao je Nobilo.

“Imali smo tučnjavu Torcide s policijom na Desincu. Nitko ne može napasti policiju. U SAD-u policija odmah puca. To je strogo kažnjivo. Možda nama Grci sada prave uslugu jer im govore da to nije prihvatljivo ponašanje. Ja se nadam da ovo stvarno jesu huligani i ništa više. Država bi se trebala baviti time tko je to organizirao, to su mladi ljudi bez puno novaca. Zašto naša policija to ne istraži”, zapitao se.

“Ovo sve što se događa u Grčkoj je po meni logično, ja bih isto tako postupio da sam tužitelj jer ako nema utvrđenih činjenica, ne možete ih pustiti jer ih više nikada nećete vidjeti. Čini mi se da rade po pravilima struke i ubrzano”, smatra.

