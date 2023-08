Što morate napraviti ako ste ostali bez zdravstvenog, a imate pravo na njega

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Cilj je HZZO-a očistiti registar od svih korisnika besplatnog zdravstva koji se vode kao nezaposleni u Hrvatskoj iako možda već godinama rade u inozemstvu i zapravo zlorabe status nezaposlenosti.

Jedan korisnik, koji je stvarno nezaposlen, ali i slabo informiran, ostao je bez zdravstvenog osiguranja jer se nije javio HZZO-u u roku od 90 dana kako bi dokazao da je u Hrvatskoj i izbjegao brisanje, prenosi tportal.

Što sad? HZZO je iz registra obrisao 105.982 osobe koje se nisu javile do zakonskog roka 29. lipnja ove godine.

Korisnik koji je trenutačno bez zdravstvenog osiguranja, tvrdi da u medijima nije doznao da se sprema ‘velika čistka’ te kaže da je HZZO nezaposlenima trebao javiti da se sprema brisanje. Za tportal su iz HZZO-a rekli da su početkom travnja poslali obavijesti na adrese 280.500 osoba koje u tom trenutku nisu bile u evidenciji zavoda za zapošljavanje.

“Obavijesti su poslane na adrese koje su te osobe službeno prijavile MUP-u”, rekli su iz HZZO-a za tportal, što zapravo znači da su svi koje su planirali brisati bili na

“Služba za zdravstveno osiguranje kontinuirano zaprima podneske osiguranika koji se uglavnom žale da su odjavljeni s obveznoga zdravstvenog osiguranja, a da nisu imali saznanja da moraju osobno pristupiti HZZO-u radi zadržavanja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju po osnovi nezaposlenosti”, poručuju iz HZZO-a.

Rješenje za takve osobe je pisanje žalbe, no zasad masovnog pisanja žalbi nema jer ih je u HZZO do utorka došlo tek 15, a one su već u proceduri rješavanja. Jednom kad se žalba podnese, rok za izdavanje drugostupanjskog rješenja je 60 dana od dana uložene žalbe na prvostupanjsko rješenje.

Zaključno, HZZO preporučuju onima koji su ostali bez zdravstvenog, a imaju pravo na njega, da se osobno jave u nadležnu službu HZZO-a te će biti informirani o uvjetima za stjecanje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju i o mogućnosti da zatraže izdavanje rješenja vezano za odjavu s obveznoga zdravstvenog osiguranja, a sve radi zaštite svojih prava.

