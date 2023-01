Podijeli :

Izvor: N1 / Davorin Visnjic/PIXSELL

Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao poskupljenja nakon eura, ali i posljednje poteze Vlade vezane za ograničenje cijena.

“Mi ne strepimo od naše Vlade. Andrej Plenković je poprilično osobno shvati prelazak na euro i Schengen. Istina sve njezine mjere su bile vatrogasne i nije tu bilo nikakvih reformi, ali stvari idu na bolje. Ovo su neke dječje bolesti koje će proći. Nisu ni svi poduzetnici vragovi, nit su svi državni službenici uhljebi”, rekao je.

“Ne treba se napadati poduzetnike, pogotovo male i srednje poduzetnike”, poručio je Bujas vladajućima.

“Kad imate inflaciju koja divlja onda je situacija takva. Živimo u vremenima ogromne neizvjesnosti. Ovo nije nije bilo vrijeme za uvođenje eura i UGP je bio za odgodu. Ako vidite da će se situacija stabilizirati onda se trebalo odgoditi jer ovo je bio katastrofalan potez”, dodao je.

Osvrnuo se i na velika poskupljenja između stare i nove godine.

Raspudić: “Sve je isto, samo Ćaće nema – četiri kuma opet drže Hrvatsku” Vlada objavila: Ovo su nove cijene ulja, šećera, mljevenog mesa…

“Nije to bio lov u mutnome, nit su poduzetnici lovci u mutnom. Svi mi želimo veće plaće i povoljnije cijene i doći će do toga čim ne budemo imali ovoliku birokraciju. Čak 80 posto poduzetnika nije povisilo cijene. Morate shvatiti da je na poduzetnicima strašan pritisak jer zaposlenici svakoga dana zahtijevaju povećanje plaća. Prije je prosjek bio 6.000 kuna, sad vidimo da je to 800 eura. Mi smo na tom mjestu godinama i nikakve se reforme ne rade”, rekao je Bujas.

“I sada se vuku usporedbe s Austrijom i Slovenijom, a Austrija nema stotine općina i županija. To su stvari s kojima se treba ova država treba uloviti u koštac”, dodao je.

Kaže da je i ministar Davor Filipović rekao da su poduzetnici partneri i da treba sjesti s njima. “Mi već šest mjeseci tražimo sastanak s njim, ali dobili smo samo šturi odgovori. Pa da smo se našli prije vjerujem da bi i taj prelazak bio lakši. Čovjek ima jednu dobru rečenicu i onda bubne 15-ak gluparija. Neka prestane skupljat političke poene na nama. I poduzetnici su građani”, rekao je.

Dodao je da je Vlada podigla poreznu osnovicu koja će zahvatiti male poduzetnike.

“Koja će cijena biti u konačnici mora biti samo odluka poduzetnika. Što se tiče subvencija, neću braniti trgovačke lance, ali njima se ne subvencionira ništa, nego nama manjima. Mi smo tražili subvenciju za sve. Neki su zaokružili da bi imali manji povrat sredstava, ali možda to nisu trebali napraviti, a možda će ih sada smanjiti”, zaključio je Bujas.

