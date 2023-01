VIDEO Ne znate koliku napojnicu ostaviti u eurima? Pogledajte Milunov savjet

Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Jedan od najpoznatijih hrvatskih matematičara Toni Milun za N1 je objasnio kako se najlakše prilagoditi novoj valuti - euru. Istaknuo je četiri najvažnija faktora kod prelaska na eura, a objasnio je i kako brzo i lako možemo preračunati cijene iz kuna u eure.

Budući da su Hrvati skloni ostavljanju napojnica, Milun je objasnio kako to sada raditi s eurima. Najprije je podijelio osobno iskustvo kada je s prijateljicom bio na kavi. Ona je za račun ukupnog iznosa 3,75 eura dala pet eura, što je znatno više od onoga što su mnogi ostavljali u kunama.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura

“Ako ste ostavljali kunu, to je nekih 13 centi. Netko možda ostavlja više, ali to su neke mjere, od 10 do 20 centi za napojnicu”, navodi Milun.

Milun također navodi da će nam biti potrebno određeno vrijeme da se naviknemo na novu valutu.

“Vidimo da su kave poskupjele za 20 centi negdje, to je puno, to nije 20 lipa. Još se nismo naviknuli, a neki posiholozi kažu da će nam za to trebati možda i nekoliko godina. Treba nam vremena naviknemo”, kazao je Milun.

Cijeli razgovor s Tonijem Milunom pročitajte OVDJE.