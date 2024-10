Bulj kritizirao Plenkovića: Sramotno je da u Dubrovniku prima Vučića koji je zagovarao Veliku Srbiju

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

"Huškao je ljude, zagovarao Veliku Srbiju, a na sramotu Andreja Plenkovića i njegove Vlade u kojoj je Domovinski pokret, prima ga u Dubrovniku", kazao je zastupnik Mosta.

Bulj: Skandalozna je Milanovićeva izjava u korist Vučića

“Davno je trebala biti isplaćena ratna šteta, davno je trebala biti dostavljena dokumentacija iz vukovarske bolnice, davno je trebao reći gdje su naši mrtvi jer ipak je on bio jedan od glavnih huškača, ipak je on bio glavna osoba četničkom vojvodi Šešelju. Osim toga on i dalje zagovara politiku tzv. srpskog svijeta. Da sam danas u Dubrovniku sve bih mu to rekao”, ističe Bulj.

