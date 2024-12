Bulj: Može doći do toga da strani radnici zakonito preuzmu i strukture vlasti u RH

Podijeli :

Gradonačelnik Sinja i Mostov predsjednički kandidat Miro Bulj gostovao je u Pressingu kod Ilije Jandrića gdje je govorio o tome što bi promijenio ako postane predsjednik Reublike Hrvatske.

Na pitanje kako komentira saborsku raspravu o opozivu premijera, Bulj odgovara da srpska mafija troši novac s hrvatskog proračuna.

“Srpska mafija preko masona nalinkana na proračun, i to zdravstvo. To je, po meni, već trebalo dvije riječi reći, koje nisu teške, oprostite dajem ostavku, idemo na izbore”, kazao je Bulj.

Zatim dodaje kako Hrvatska ima većih problema od toga treba li opozvati Vladu, a kao gorući problem ističe migrante.

“Prije tri godine sa mnom su se rugali kad sam rekao da vojska treba ići na granicu. Živim u tim područjima gdje me ljudi upozoravaju, zovu, boje se za svoju djecu, gdje je granica šuplja kao sir. I sad svi ti ilegalni migranti dolaze, među njima ima terorista i drugih opasnih ljudi”, tvrdi Bulj.

Ističe da takva retorika nije nikakav populizam.

“Je li populizam da danas imamo u drugim susjednim državama noću policiju i vojsku koje brinu o sigurnosti zbog ilegalnih migranta? Ja sam za sigurnost i nemam ništa protiv ljudi koji su u teškoj poziciji i kojima treba pomoći. Međutim, ovdje su ulazili ilegalni migranti. Suspendirali su pravo granice”, naglašava Bulj.

“Sve ono čime se hvalila ova Vlada i te globalističke poruke koje su davale agende otvorene granice su pale u vodu. Mi moramo brinuti o sigurnosti, poglavito u pograničnim područjima. Bolje da je vojska na granici”, dodaje Bulj.

Prvi potez kad bi postao predsjednik

Kad bi postao predsjednik, Bulj kaže da bi mu prvi potez, u koji bi uložio svu energiju, bilo deportiranje svakog ilegalnog migranta.

“Hrvatska vojska bi išla na hrvatsku granicu da zaštitimo sigurnost naših sela, naših gradova i našeg gospodarstva jer bez sigurnosti nema razvoja. Agenda koju je Plenković dao je propala. Sigurnost mu je propala, Schengen je propao”, smatra Bulj.

Iako predsjednik RH nema ovlasti postaviti vojsku na granice, Bulj poručuje da postoji mogućnost referenduma i da bi za tim i posegnuo kad bi bio na Pantovčaku.

“Meni je najbitnija sigurnost ljudi u Hrvatskoj i to se treba poštivati.”

Prijetnja od zamjene stanovništva?

Bulj kritizira što se u Hrvatsku bez ograničenja uvozi radna snaga.

“Tu dolaze ljudi iz drugih kultura, tradicija, običaja. Predviđaju da će za nekoliko godina tu biti i 400 tisuća ljudi, dok se naših mladi iseljavaju. Naravno, tu se spušta i cijena rada. Tu moraju biti ograničenja oko uvoza radne snage. Znamo čak da su osnivači agencija uvoza tih ljudi, ljudi kojima su očevi jaki u HDZ-u.”

Bulj podsjeća da je HDZ dobio vlast sa 700 tisuća glasova i da to znači da bi strani radnici kroz par godina mogli preuzeti vlast u Hrvatskoj.

“Može doći u jednom trenutku da strani radnici zakonito preuzmu i strukture vlasti u RH. Pa ako su druge kulture i tradicije naprimjer da uvedu, zakonito kroz saborsku proceduru, da žene imaju maramu, da im se zabrani voziti… O tome treba razmišljati jer to je veliki broj izmjene stanovništva. Mi smo mala država”, rekao je Bulj.

Ističe da trebamo raditi na tome da mladi ne iseljavaju i da ne bismo trebali uvoziti toliko puno radne snage koja nikada neće prihvatiti hrvatske običaje.

“Mirko Norac je heroj Domovinskog rata”

Bulj je ranije izjavio da bi, ako postane predsjednik, vratio čin generala Mirku Norcu koji je pravomoćno osuđen za dva ratna zločina.

“General Mirko Norac je kao mladić otišao braniti Hrvatsku i preuzeo obranu Like, koja je bila kičma Hrvatske. To nije bio bal na Zrinjevcu, nego je to bio rat. Mirko Norac je odslužio kaznu u nekakvom prcoesu gdje su se svi tereti metnuli na njega”, kazao je Bulj i dodao da je on jedan od najvećih heroja Domovinskog rata.

Sutkinja Ika Šarić je reka da su Tihomir Orešković i Mirko Norac dogovorno zapovjedili uhićenje i likvidaciju 50 civila te da su sudjelovali neposredno u likvidacijama, a neosporno je utvrđeno da je Norac iz skupine izdvojio jednu ženu i ubio ju. Bulj komentira kako ne vjeruje mnogim stvarima u pravosuđu.

“Mirko Norac je general koji je tada kao mladić preuzeto odgovornost i mojim izborom bit će kraj politike Stipe Mesića, krivokletnika i Šeksa.

Koji heroj ubija ženu?

“Mirko Norac je obranio Hrvatsku. Čak je odslužio svoju kaznu. Kao maldić je preuzeo dogovornost obranu kičme Hrvatske”, odgovara Bulj.

Je li u redu ubiti civila u ratu?

“Ja ne znam sve te okolnosti”, poručuje Bulj.

