U Saboru rasprava o opozivu Plenkoviću: “Sanader je za tebe mala beba, ne prezaš ni pred čime”

"Bivši ministar dobio je prije više od dva tjedna otkaz, nakon optužbi da je primao mito. Dakle, krao. Nije mu bila dosta plaća iznad 4000 eura, kao ni onima s kojima se udružio. Nikad siti, ni ugledni liječnici ni članovi podzemlja. Njima lepo, građanima kraći životni vijek. A da bi živjeli duže, moraju plaćati preglede u privatnim klinikama istima koji su dio ove afere. Čudo, svi ti akteri su većinom članovi vladajuće stranke. A Beroš? Dobio je izvanredni otkaz jer je krao, kao što bi dobili i građani da to naprave na poslu. I to je to, ne dobiju otpremninu, naknade za nezaposlene... Beroš će šest mjeseci primati punu ministarsku plaću, a potom šest mjeseci polovicu te plaće, što je u zbroju 36.000 eura. Državi malo, njemu lepo. Kaže on, to mu je prilika osigurati egzistenciju obitelji. A doveo se u tu situaciju jer je krao, još ne znamo koliko. Mislite li vi da izvan ove sabornice postoji ijedna osoba koja misli da bi Beroš trebao dobiti 36.000 eura. Osim toga, Mali je aktivirao mandat pa ga zamrznuo, po potrebi. Nedostaje ruku ovdje pa ne sumnjam da će se vratiti i osigurati egzistenciju obitelji", rekla je Ivana Kekin.