Butković iz Svetvinčenta: Milanović nije svjestan da je ušao u živo blato

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade ministar Oleg Butković poručio je u utorak predsjedniku Zoranu Milanoviću kako 'ni sam nije svjestan da je ušao u živo blato', naglasivši da još uvijek nije dobio odgovor na dva legitimna pitanja koja je postavio predsjedniku RH na društvenim mrežama.

Između predsjednika RH Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Butkovića već nekoliko dana traje oštra komunikacija na Facebooku.

“Čekam predsjednika (Milanovića) da se sabere i da mi konačno odgovori na ta pitanja. Ja nisam spominjao nikakve ljude, a samim time nije mi stigla nikakva tužba. Predsjedniku sam samo postavio dva konkretna pitanja, odgovore čekam”, izjavio je ministar Butković u Svetvinčentu, u Istarskoj županiji, gdje je nazočio uvođenju izvođača u posao na projektu izvanrednog održavanja državne ceste kroz Svetvinčenat.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 1,2 milijuna eura kojim će se realizirati obnova i rekonstrukcija kolnika i postavljanje stupova javne rasvjete na trasi dionice državne ceste DC77, u duljini zahvata od 2 kilometra.

“Milanović je krenuo prvi”

Odgovarajući na pitanja novinara Butković je rekao kako je predsjednik Milanović krenuo prvi napadati njegovu obitelj “iznoseći laži i neistine”.

“Zašto on to radi, to trebate pitati njega. Ja sam čovjek koji gradi, ja sam cijeli život gradio, borio se za projekte i borio se za velike stvari koje su se dogodile i u Rijeci i u Istri ali i u cijeloj Hrvatskoj. Naši su rezultati vidljivi – od Istarskog ipsilona do nove bolnice u Puli i Rijeci te modernizacije željeznice, koja je u Istri konačno krenuli. To su velika postignuća, zbog koje s druge strane, a predsjednik je s druge strane, budete frustrirani jer nemate odgovor na to”, poručio je Burković, koji je i nosite liste HDZ-a u 8. izbornoj jedinici na predstojećim parlamentarnim izborima.

Milanović: Plenkovića i njegove ministre zanimaju samo poslovi na kojima se prijateljima jamči dobra zarada

Naglasio je kako se SDP-ova koalicija “boji rezultata u 8. izbornoj jedinici”.

“Osma izborna jedinica je tradicionalno bila SDP-ova; no razlika se sada smanjuje, i jasno da – ako tu SDP neće ostvariti dobar rezultat, pitam se gdje će drugdje u Hrvatskoj. Svjesni su toga i zato su krenuli ti napadi. Milanović je najprije krenuo na obitelj, no ako to radite morate imati argumente jer kada blatite nečiju obitelj, onda morate biti sigurni da ste u pravu. On nije u pravu”, rekao je Butković, kojemu je Milanović u Facebook objavama prijetio uhićenjem nakon izbora te da će mu se uzeti sve što ima.

“Odgovor će Milanović dobiti na izborima Ono što on radi u izbornoj kampanji je sramno to nije viđeno u Europi. On je, kao predsjednik RH, kandidat za premijera, on je istražitelj, on će uhititi ljude, on će sve. Ljudi će odlučiti”, zaključio je Oleg Butković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.