Čačić: Država može raditi stanove za 1500 eura po kvadratu. Ili 7 eura po kvadratu za najam

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva i aktualni predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić, u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je poreznu reformu.

Kad je 2012. Slavko Linić kao ministar financija pokušao uvesti porez na nekretnine, Čačić je bio glasni kritičar te ideje. No, 2017. je komunicirao da svaka zemlja Europske unije treba porez na nekretnine. Bio je i župan, što je također bitno za ovu priču.

Selak Raspudić: “Smisao ove porezne reforme je da još jedan broj građana lošije živi”

“Optereti kapital, rastereti rad”

“Oduvijek sam za koncept “optereti kapital, rastereti rad”. U vrijeme kad smo tad razgovarali, stvar je bila potpuno nespremna. Nije spremna ni sad, ali je velika razlika. Imamo potpuno sređene zemljišne knjige na sjeveru i podosta sređen jug. Tad sam govorio da treba raščistiti priču pa krenuti. Isto vrijedi i sad. Ovaj porez na nekretnine bit će jedna ozbiljna mogućnost prihoda za Jadran i Zagreb, a nikakva mogućnost prihoda za jednu Slavoniju, Moslavinu, Bjelovar, Liku”, rekao je Čačić i dodao:

“Ukratko, ovo nije spektakularan potez, ali ide u dobrom smjeru.”

Osvrnuo se i na progresivno oporezivanje.

“Možda nije pravedno, ali je pametno. Priča da ćemo na tržište istjerati 600.000 stanova, to je glupost. Zašto stoje prazni? Svi koji su to učinili, sačuvalo je vrijednost nekretnine barem 30 posto. Tko je držao novac u banci, ostao je bez oko 30 posto vrijednosti kapitala. I da porez bude pet, sedam ili osam eura, pomnožite to sa sedam ili osam, neka je to 700 eura godišnje za one kojida odustane od čuvanja nekretnine”, smatra Čačić.

Smatra da cilj koji se postavio samim time nije izvediv.

Burne reakcije na poreznu reformu: “Ljudi zovu, ne znaju što će, nižu se troškovi”

“Problem Europe, ne samo Hrvatske, je priuštivo stanovanje. Svi to priznaju, ali mi ništa ne radimo. Oni grade stanove. Kod nas se ne gradi jer se ne želi preuzeti odgovornost. Država bez problema može raditi stanove na razini cijene od 1500 eura po kvadratu, bez ikakvih problema. Ili po sedam eura po kvadratu za najam. Sve se to može pokriti, ali to nitko ne radi. Umjesto toga se radi sramotna stvar, od koje je odustao i HDZ, da se subvencioniraju anuiteti na otplate. To samo poskupljuje cijenu kvadrata, što se i dogodilo. A Vlada sad donosi još goru ideju, subvencije najma. Što će se dogoditi? Najmodavci će podići cijene. Država mora preuzeti odgovornost i ući u sustavnu izgradnju stanova za najam.”

Požalio se Čačić da sluša brojne gluposti, ali ne želi ih sve komentirati “da nikoga ne uvrijedi”. Pritom hvali i brani POS model, u kojem je sudjelovao.

“Ideja se perpetuira jer se govori o spuštanju PDV-a kod stanova za javni najam za pet posto. Samo, morate uvjetovati da svi – gradovi, općine, županije i država – sudjeluju u tome.”

“Treba nam jednostavan model”

Ako već postoje modeli priuštivog stanovanja u zemljama EU-a i dobro funkcioniraju, zašto se ne uči od njih?

Blok umirovljenici zajedno oštro protiv poreza na nekretnine, ukazuju i na jednu nelogičnost

“Napisao sam zakon 2002. jer je bio potpuni nered. Svi najmodavci su podstanare imali na crno i nitko ništa nije prijavljivao pa sam uveo porezni sustav koji opterećuje najamninu s 8,4 posto, što je minimum svih minimuma. To ne treba smanjivati, treba jednostavan model, treba spustiti PDV za pet posto kod stanova na najam i da jedinice lokalne i regionalne samouprave uđu u organizirani, masovni, program”, naglasio je Čačić.

O uhićenjima: Dali su ostavke prije i očito su znali unaprijed sve

Što se tiče Hrvatskih cesta (HC) i uhićenja u posljednje vrijeme, uvjeren je da to nije nikakva slučajnost.

“Ma kakva slučajnost. To je potpuna politička korupcija pravosudnog sustava. Toliko očita. Bilo im je jasno da će biti uhićenja. Dali su ostavke prije i očito su znali unaprijed sve. Plenković govori da ništa ne zna, ali njegov zastupnik, gradonačelnik Otoka i predsjednik Uprave HC-a zna. Rekao im je za to netko iz sustava.”

Prije su informacije curile u medije, a sad?

“Cure optuženicima. Sad je sve u redu, ne? Prije su mediji objavljivali sve, a sad sve informacije dobiju unaprijed pa imaju vremena sakriti dokaze i pripremiti se. Netko tko je kriminalac je kriminalac i odgovoran je kao osoba. Ne ide sustav u zatvor, ide osoba. A sve kreće od odgoja i vrijednostima sredine. Naravno, vrijednosti te sredine i poruke koje šaljemo budućim generacijama jest da imamo duboko korumpirano pravosuđe, gdje se događa da ljudi dobivaju informacije unaprijed pa se godinama na sudovima ništa ne događa. Vidimo to na primjeru HDZ-ovih ministara”, zaključio je Radimir Čačić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Je li Šarić znao da će biti uhićen? Turudić: Valja znati da aparat kada se okrene, onda je to teško sakriti Tvrde da će oni najviše stradati zbog poreza na nekretnine: “Zovu nas, jedna gospođa se boji i plače”