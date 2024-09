Turudić odgovorio na pitanje je li Šarić znao da će biti uhićen: “Teško je to sakriti”

Podijeli :

Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić podnio je ostavku na čelu Hrvatskih cesta i to tri tjedna prije uhićenja. A jutros je uhićen Josip Šarić, sada, već bivši gradonačelnik Otoka, koji je prošli tjedan odlučio da više neće biti saborski zastupnik. Jesu li znali za uhićenja i cure li informacije iz USKOK-a i DORH-a?

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić otkrio je za RTL kako USKOK sumnjiči Josipa Šarića za koruptvino djelo u svojstvu gradonačelnika Grada Otoka.

Na pitanje je li Šarić znao da će biti uhićen, Turudić kaže da ne zna je li znao. “Ja mislim da nije znao. Siguran sam da nije znao od moga dolaska, ali vjerujem da nije znao niti prije. No, valja znati da aparat kada se okrene, dan, dva prije početka akcije, da to onda zna sto ljudi, onda je to teško sakriti. Ne znam tko je to probitke ostvario. Gospodin Šarić je podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika. Znači uštedjelo se dan, dva da se ne bi moralo obraćati saborskom Odboru za skidanje imuniteta. To je njegova volja i stvarno ne mogu u to ulaziti”, rekao je.

“Ostavka koja to zapravo nije”

“Škorić je dao ostavku prije mjesec dana. To je bila ostavka koja zapravo nije bila ostavka, je je ostao raditi kao savjetnik Uprave. To sam pročitao u novinama. Dirljiva je zabrinutost za curenje informacija. Nemam nikakve potrebe ulaziti u to zašto je jedna osumnjičenik prije mjesec dana dao ostavku na mjesto predsjednika Uprave”, dodao je i ustvrdio kako nisu stigli sakriti dokaze.

“Nikada ne bi išli u postupak da nemamo čvrste dokaze. Je li premijer znao da će doći do ovih uhićenja? Ne znam. Morate pitati premijera”, napomenuo je.

DP je izdao priopćenje sinoć o gradonačelniku Otoka. “Sinoć je priopćenje, danas je akcija. Ponavljam, to je znalo sto ljudi za to u sustavu. Je li mu itko rekao? Pa dovoljno je da vidiš da ti se auti vrzmaju oko kuće. Ljudi se jednostavno spremaju. To nije uopće začuđujuće”, rekao je Turudić.

