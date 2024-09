Tvrde da će oni najviše stradati zbog poreza na nekretnine: “Zovu nas, jedna gospođa se boji i plače”

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Najviše razloga za nezadovoljstvo Vladinim prijedlogom porezne reforme imaju svi koji se bave turističkim najmom.

Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, kaže kako ih zovu sa svih strana. “Gospođa iz Malog Lošinja nam je dušu ostavila na telefonu. Boji se, plače i doista mi je žao jer je obiteljski smještaj nešto specifično. To su radni ljudi, ima starije populacije, i jedna socijalna komponenta je u svemu tome izuzetno bitna”, rekla je Marković za Dnevnik Nove TV.

“Članovi Udruge i članovi ostalih udruga s kojima surađujemo planiraju napraviti iskorak jer moramo zaštititi obiteljski smještaj. To nam je prioritet. Obiteljski smještaj je nešto što nam je iznimno važno i odnosi se na malog, domaćeg čovjeka i lokalnu politiku. To nam je sada krucijalno. Što se tiče komercijalnog smještaja, to je neka sasvim druga kategorija i ne bih htjela da se to miješa s nama”, dodala je.

Problem malih iznajmljivača

Najviše će, smatra Marković, stradati mali iznajmljivači, kojima će najavljene promjene biti velik teret. “Nije isto biti domaćin u turizmu i rentijer. To je ključna stvar u svemu ovome. Mali obiteljski smještaji trebaju biti minimalno oporezivani i treba im dati mogućnost da i dalje rade. Na ovakav način vrši se represija na mali obiteljski smještaj i to je teško prebroditi. To će se možda osjetiti i na sezoni”, ustvrdila je.

“U suradnji sa svim kolegama i drugim, manjim udrugama došli smo do zaključka da ćemo se boriti protiv ovoga i za obiteljski smještaj. Napravit ćemo sve da se odupremo porezima i zaštitimo maloga čovjeka”, najavila je Marković.

Sada bi se, vjeruje, mnogi mogli dići na noge. “Čini mi se da su ljudi koji su dosad šutjeli počeli govoriti. To vidimo po brojnim pozivima i reakcijama. Ljudi me pitaju što se događa, kakav je porez, hoće li morati zatvoriti. Dosta je nedefiniranih pitanja i jedna edukacija ljudi bila bi nužna”, zaključila je.

Porez na stambene nekretnine iznosit će, prema Vladinu prijedlogu, od 0,6 do 8 eura po četvornom metru. Koliki će porez točno biti, odredit će gradonačelnici i načelnici. Gradove će moći podijeliti i u zone, a građane slabije platežne moći – tog poreza potpuno osloboditi.

