Predsjednik Reformista Radimir Čačić gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao uvođenje narodnih obveznica, ali aktualne političke teme.

Čačić je komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića da je Hrvatska među 15 najrazvijenijih zemalja. “Jesmo, na Balkanu. To je bedastoća, ali takva vrsta nebuloza je prosipana u javnosti. Bivša predsjednica je imala iste. Možda je to mala blokada od stvarnosti. Mi ćemo biti sretni kada se približimo prosjeku Europe, sada smo na 70 posto”, rekao je.

Osvrnuo se i na drugu premijerovu rečenicu u kojoj je rekao da će Hrvati za sedam godina vagati isplati li im se ići van ili ne. “To je apsolutno moguće, ali samo kada bi bila malo snažnija politika s više reformi, a ne ova Plenkovićeva koja je aljkava, što nam EU donese i Bruxelles. No mi se približavamo i za nekih 300-tinjak eura se ljudima neće isplatiti ići van. Gleda se po kupovnoj moći”, dodao je.

“Jedan prosječan umirovljenik troši pola svoje na puko preživljavanje, a to je za jednu trećinu više nego što troši njemački umirovljenik. No ako bitno uložite u socijalnu infrastrukturu poput vrtića, koji će biti besplatni, ako omogućite besplatni boravak i cjelodnevno obrazovanja, onda plaća postaje bitno manja kategorija. U Varaždinskoj županiji to već imamo. Prosječni Varaždinac treba 15 minuta do Slovenije i sat vremena do Austrije, ali se nije cijela županija iselila”, rekao je Čačić.

Što se tiče slučaja Budak, rekao je da se vidi velika razina nedostatka bilo kakva empatije pa to bezobrazluka poput Beroševe izjave o drugim motivima. “Žena se sukobljava sa smrću. Imate očite propuste i građanina i sustava. Očito se protokol nije poštivao, ali onda bi ste trebalo ispričati i pokušati ispraviti grešku. Imate i liječnike za koje se pitate kako su uopće odabrali to zanimanje”, smatra.

Dodao je da, kada je u pitanju upravljanje bolnica, dvije trećine duga stvaraju državne bolnice, a Vlada sada želi sve bolnice staviti pod njihovu kapu. “Sve to plaćamo mi i mi moramo to preispitivati. Postoji cijeli niz stranih ispitivanja koji jasno govore da najveći uzrok odlaska iz zemlje nije materijalno. Ljudi osjećaju da je ovo nepravedna država gdje dolazi do snažne socijalne diferencijacije i zato odlaze. Politika je tu najodgovornija”, dodao je.

Narodne obveznice

“Ideja narodnih obveznica je odlična, ali i dokaz kako Vlada radi aljkavo. Građani u prosjeku novca nemaju, ali to je samo u prosjeku. Mi imamo ogroman novac na računima banke, od čega je 3/4 toga u Zagrebu i na Jadranu. Neki imaju milijune, a neki nemaju ništa. Do sada je taj novac stajao neiskorišten što je suludo jer daj bar da naš novac nešto stvara. Bar da se djelomično nadoknadi inflacija”, objasnio je Čačić.

“Sav taj kapital koji sad leži koristi nekom drugom i za nešto drugo na drugim tržištima jer mi svoje banke nemamo. Ta je praksa bila još i 1971. za autocestu Zagreb-Split gdje smo mi davali novac za istu. Mi smo mogli naplatiti te obveznice i zaraditi na njima, za vrijeme Jugoslavije”, zaključio je.

