Čačić: Plenković je postao zastava, zaštitnik močvare kriminalne organizacije

Gost Novog dana kod Mašenke Vukadinović bio je predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Kada je u pitanju točan datum parlamentarnih izbora, Čačić kaže da se odabirom datuma “nema što kome pogodovati”, da je svima zapravo više-manje svejedno.

Reformisti su dio velike koalicije koju okuplja SDP, a Čačić je rekao da se sada razgovori moraju ubrzati. “Kad dođe određena vrsta pritiska i jasni rokovi, naglo oživite. Stvari postanu puno dinamičnije. Vremena je dovoljno, ali, naravno, mora se odlučivati brzo i daleko smo od toga da je gotovo.”

Liberali, ističe Čačić, imaju čistu sliku. “Liberalni savez postoji, nemamo problema, samo su pozitivni tonovi. Postoje situacije gdje je sve to jednostavno pa se brzo postignu dogovori.”

“Sljedeća stepenica je širi prostor okupljanja, to je ono što sdp okuplja. One koji su rekli da žele promjenu jer je ona nužna. Korupcija je razotkrivena kao sadržaj ove vlasti. Potpuno je potvrđeno da nada koju je nudio Plenković da će mijenjati strukturu kriminalne organizacije nije realizirana. Njega je ta močvara kriminalne organizacije usisala, on je postao njena zastava, njen zaštitnik. To se mora mijenjati. Dogovorili smo se da smo svi spremni sudjelovati u toj vlasti, a modalitet da se postigne optimum će se tražiti”, rekao je Čačić.

