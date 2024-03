Benzin ili dizel: Što se više isplati?

Podijeli :

Izbor između benzinca i dizelaša je puno kompleksniji od toga koliko ćete platiti kada u svoj automobil točite gorivo na benzinskoj crpki.

Gledajući malo dalje, prodaja novih automobila s isključivo benzinskim ili dizelskim pogonom trebala bi biti zabranjena u Europskoj uniji do 2035., a to bi moglo utjecati na to koji ćete se automobil odlučiti u budućnosti, piše CarMoney.

Jesu li benzinski automobili stvarno jeftiniji od dizelaša?

Istina je da je u većini slučajeva benzinski automobil doista jeftinije kupiti. Ali ovo nije striktno pravilo. Prodaja novih automobila pala je tijekom pandemije, a posebno su teško pogođeni dizelski automobili, što je stvorilo manjak na tržištu, a time i više cijene uslijed povećane potražnje.

Pa zašto su dizelski automobili skuplji? Ključni čimbenik je da dizelski motori obično zahtijevaju dodatni hardver za razliku od benzinskih. Kako bi se smanjile emisije i uskladili sa strožim zakonima EU-a, često se moraju ugraditi uređaji poput sustava selektivne katalitičke redukcije (SCR) koji se oslanjaju na AdBlue. A oni koštaju.

Prednosti benzinca

Benzinski automobili obično su jeftiniji za kupnju i kod novih i kod rabljenih.

Benzinski motor daje snažan učinak unatoč maloj veličini (litraži). Za razliku od dizelskih motora, benzinski motori mogu se podesiti za veću snagu bez upotrebe turbopunjača.

Benzinski motori također imaju jeftinije dijelove, što čini postprodajne usluge prilično pristupačnima. Također, budući da se većina kupaca odlučuje za benzinske varijante, dijelovi su lako dostupni.

Benzinski motori su također tiši i uglađeniji od svojih dizelskih alternativa te imaju tendenciju emitirati manje štetnih plinova ako se dobro održavaju.

Nedostaci benzinca

Benzin je kao gorivo skuplji u usporedbi s dizelom i tijekom godina povećava troškove vožnje automobila.

Benzinski motori imaju tendenciju brzog začepljenja i zahtijevaju češće održavanje. Ako se ne servisiraju redovito, mogu se pokvariti brže od svojih dizelskih modela.

Doseg i ekonomičnost benzinskih modela obično nisu tako dobri kao kod dizelskih modela.

Prednosti dizela

Dizelski motori su učinkovitiji od benzinskih.

Imaju niže emisije CO2 pa su često u nižem poreznom razredu. To znači da ćete platiti manje poreza i trošarina na automobil u prvoj godini.

Dizelski motori obično imaju dulji životni vijek.

Dizelski automobili sporije gube na vrijedsnosti.

Nedostaci dizela

Dizelski automobili obično su skuplji za kupnju od sličnih benzinskih modela.

Dizelsko gorivo obično košta više.

Dizelski automobili proizvode puno više štetnog dušikovog dioksida (NO2).

Dizelski motori mogu biti malo bučniji.

Ako se ne vozite redovito autocestama, vaš filtar dizelskih čestica (DPF) mogao bi se začepiti, a njegovo popravljanje može biti skupo.

Razlike između benzina i dizela

Što se pak performansi tiče, dizelski automobili imaju veći okretni moment od benzinskih, što znači da im je vučna snaga veća. Zbog toga su dizelski automobili idealni ako redovito vučete prikolicu ili kamp kućicu. To također znači da bi mogli brže prestići druge automobile.

S druge strane, benzinci zahtijevaju više promjena brzina prilikom pretjecanja. Također, benzinski motori imaju tendenciju da imaju veći broj okretaja kako bi izvukli maksimalne performanse.

U prosjeku, skromni obiteljski automobil s dizelskim motorom koštat će nešto više od ekvivalentnog modela s benzinskim motorom, ali vrijedit će više kada ga budete prodavali.

Jesu li dizelaši stvarno veliki zagađivači?

Cijena dizela i benzina je trenutno u Hrvatskoj izjednačena, no često je slučaj da je dizel košta par centi više po litri. Srećom, prosječna potrošnja kod dizelskih motora to više nego nadoknađuje, što znači da su, barem u pogledu troškova goriva, dugoročno jeftiniji.

Ako vas trenutačno ne privlače ni benzinski ni dizelski model, postoje i druge opcije hibridnog ili električnog automobila. Hibridi kombiniraju motor s unutarnjim izgaranjem (obično benzinski) s električnim motorom kako bi dobili više od jednog izvora energije. Također su mnogo ekonomičniji od benzinskih ili dizelskih automobila i, budući da emitiraju manje CO2 od automobila koji se pokreću samo gorivom, obično su jeftiniji po pitanju trošarina.

Dok benzinski, dizelski i hibridni automobili koriste motor s unutarnjim izgaranjem, električni automobili pokreću se isključivo električnim motorima i baterijama. Imaju brojne prednosti u odnosu na tradicionalne motore s unutarnjim izgaranjem. Za početak su tiši, ne proizvode istu tutnjavu koju biste čuli iz automobila s benzinskim ili dizelskim pogonom.

Električni automobili također su jeftiniji za držanje i održavanje. Dok bi vas punjenje dizelskog goriva u spremnik od 50 litara koštalo u prosjeku 75 eura, punjenje električnog automobila na kućnom punjači bi vas koštao i deset puta manje.

Koji više zagađuju?

Utjecaj dizelskih motora na okoliš doveden je u pitanje posljednjih mjeseci. Kada su zakonodavci odlučili nametnuti porez na automobile temeljene na emisiji ugljičnog dioksida. CO2 je povezan s globalnim zagrijavanjem, i dok ga dizelski automobili ispuštaju manje od benzinskih automobila, proizvode mnogo drugih zagađivača kao što su dušikovi oksidi (NOx), ugljikovodici i čestice čađe koji su povezani s astmom i drugim bolestima disanja.

Mnogi stručnjaci sada smatraju da je porezni sustav koji se temelji na CO2 nepromišljen, a postoji i pritisak na strožu kontrolu emisija ispušnih plinova koje dizelski automobili proizvode više.

Mnogi vozači vole vučnu snagu koju nudi dizelski automobil, ali i rjeđe posjete benzinskoj postaji. Entuzijasti će uživati u glatkijoj prirodi benzinskog motora s višim okretajima, dok će svi ostali uživati u profinjenosti i izbjeći dodatne troškove dodatne tehnologije koja je potrebna dizelskim motorima kako bi bili čisti i učinkoviti.

