Čak 40% ih je doživjelo prijetnju! Evo kolika je kazna za napad na liječnike

Podijeli :

Izvor: N1

Napad na zdravstvene djelatnike smatra se kaznenim djelom, a zapriječena je i kazna do 5 godina zatvora. No policija i pravosuđe često takve napade karakteriziraju kao prekršaj. Lani su pacijenti u Hrvatskoj napali 20 medicinskih djelatnika. Najviše njih dogodilo su se u Čakovcu. No, posljednji slučaj iz Virovitice u kojem je pacijentica nožem napala svoju liječnicu uznemirio je javnost. Uznemirujući su i podaci istraživanja Hrvatske liječničke komore da je čak 93 posto liječnika barem jednom bilo izloženo verbalnom ili fizičkom nasilju.

Svaki četvrti liječnik zabrinut je za svoju sigurnost, a njih 40 posto barem je jednom primilo prijetnju od pacijenata. Iako je 2019. promijenjen zakon pa se napad na medicinske djelatnike tretira kao kazneno djelo, u praksi to nije slučaj.

Davorka Došen Mrak, specijalistica obiteljske medicine za N1 kaže: “Nažalost na stolu imam broj policijske postaje da mi je na dohvat ruke. Kolegica je imala prijetnju da će je pištoljem napasti od strane pacijenta i jako dugo u sustavu nitko ništa nije poduzimao iako su podnesene prijave i tražila se pomoć sa svih strana. Zbilja se osjećamo nezaštićeno”.

Pacijentica nožem izbola psihijatricu u ordinaciji u Virovitici Liječnici o napadu na psihijatricu: Upozoravali smo, ali vlasti ništa ne čine

I sama doktorica Došen više je puta bila izložena napadima. Posljednji put jer pacijentu nije mogla otvoriti bolovanje. Nakon nezadovoljstva usljedile su prijetnje, a cijeli slučaj sada “češlja” i policija.

Dr. Došen Mrak nastavlja: “Prijetio mi je da će izvršiti medijski linč, da će svim medijima poslati što mu se dogodilo. Na pisani način je iznio namjeru fizičkog napada zbog nezadovoljstva. Sve sam to isprintala i predala nadležnoj policijskoj postaji.

Najviše napada na liječnike u Čakovcu

Zbog nezadovoljstva pacijenta funkcinoranjem zdravstvenog sustava napadi na liječnike sve su češći. Lani su pacijenti u Hrvatskoj napali 20 medicinskih djelatnika, a najviše napada dogodilo se u Čakovcu. Ne biraju se riječi, a očigledno ni sredstva.

Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine objašnjava: “Svaki verbalni napad, a da ni ne govorim o fizičkom, narušava našu koncentraciju i teško se ponovno stabilizirati i raditi s drugim pacijentima”.

Komore liječnika i medicinskih sestra upiru prstom na resorno ministarstvo. Ističu da se alarm o povećanju zaštite djelatnika u zdravstvu odavno upalio. Zazivaju uvođenje zaštitarske službe i video nadzore u bolnicama.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić komentirao je ove poražavajuće podatke o stanju u hrvatskom zdravstvu: “Nasilje se ne može opravdati. Nasilje ne može biti rješenje ni za koji problem. Posebno zabrinjava nasilje nad zdravstvenim radnicima koji su u svojoj službi su tu da pomažu ljudima.

Izbodena psihijatrica iz Virovitice izvan životne opasnosti Zdravstvenom reformom, koju je najavio Beroš, nezadovoljni su gotovo svi

A nekažnjavanje počinitelja adekvatnom kaznom smatraju sramotnom odlukom nadležnih državnih tijela.

Za komentar smo zamolili i Marija Gazića, predsjednika Hrvatske komore medicinskih sestara: “Neprovođenje tih zakonskih članaka iz kaznenog zakona samo na neki način potiče sve agresivne ljude da bez ikakvih sankcija napadnu zdravstvene djelatnike na radnom mjestu i da se izvuku s minimalnom kaznom od 100 eura”.

Ipak, odvjetnica za medicinsko pravo ističe da se loptica odgovornosti treba prebaciti na ministarstvo pravosuđa.

Ljiljana Vujanac, magistrica prava i specijalistica medicinskog prava, dodaje: Ono što je država sad učinila u ovom trenutku – učinila je najviše što može. Sudovi su ti koji će odrediti kaznu da li će biti oslobođen počinitelj ili neće tako da sad je sav teret na sudu.

Udruga liječnika pak upozorava da problem nasilja prema djelatnicima nije samo gubitak za liječničku zajednicu.

Preciznije, Ivan Bekavac iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika kaže: “To je ranjavanje stotine njenih pacijenata i korisnika koji su tog trenutka ostali bez zdravstvene zaštite. Ostali su bez zdravstenog utočišta i u sredinama u kojima oskudjevamo s liječnicima to je dodatno potencirano.

Procjene su kako će u idućih pet godina pola stanovnika Hrvatske ostati bez obiteljskog liječnika, a nastave li se napadi na medicinske djelatnike Hrvati bi takav scenarij mogli osjetiti još i ranije.