Capak otkrio što u slučaju da svijet opet pogodi neki opasan virus

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorio je o koronavirusu koji je označio naše živote u protekle tri godine.

Na pitanje koliko bi još doza cjepiva trebalo biti isporučeno u Hrvatsku i po kojoj cijeni te može li se to nekako izbjeći da ipak uštedimo novaca Capak je rekao kako je do kraja 2024. sklopljeno ugovora za 19 milijuna doza cjepiva.

“Primili smo do sada 12,4 milijuna doza i ostala količina treba stići. No međutim kako sad sve zemlje imaju višak cjepiva, Europska komisija kao što je pregovarala s proizvođačima da dobijemo veće količine cjepiva, tako sad razgovara proizvođačima da se te količine smanje. Mi već jesmo odgodili neke isporuke, ali to konačno treba riješiti ugovorima da te doze ni ne stignu u Hrvatsku., Dakle stvar je Europske komisije i proizvođača. Hrvatska je dala povjerenje EK-a i za pregovaranje o dodatnim količinama i sad daje povjerenje EK da pokuša te količine smanjiti”, rekao je Capak za Dnevnik HRT-a.

Uskoro proglašenje kraja epidemije. Što će se promijeniti za vas?

Govoreći o tome treba li prestati nabavljati testove za koronavirus, kojih je navodno bilo i lažnih, Capak je rekao kako se ne zna jesu li ti testovi bili lažni ili nisu i kako je to predmet istrage jer je to “igranje sa zdravljem ljudi”.

Komentirao je i odluke koje su se donosile tijekom ove tri godine. “Dakako i da su se donosile i neke odluke koje nisu imale smisla. Ja bih rekao da je lockdown tada imao smisla jer podsjećam da smo mi početkom šestog mjeseca 2020. godine došli na nulu s brojem oboljelih. Imali smo desetak dana nula ili jedan ili dva oboljela dnevno, što je bio veliki uspjeh Hrvatske. Druge zemlje nisu u tome uspjele. Druge zemlje su još uvijek imale problema s popunjavanjem bolničkog sustava, što mi nismo doživjeli zbog fleksibilnosti našeg zdravstvenog sustava. Dakle, to je nešto što treba pozitivno reći o našem zdravstvenom sustavu”, istaknuo je Capak.

Upitan hoće li svijet sa sadašnjim iskustvom opet trebati ići u lockdown ili bi se primijenio možda neki drugi model epidemioloških ograničenja ako se slučajno u budućnosti pojavi neki novi nepoznati virus, Capak je odgovorio da se sada čitav svijet priprema za krizne situacije u zdravstvu, pa tako i za pandemiju.

“Mislim da je svijet shvatio da trebamo biti spremni na ovakve situacije i u to će se ići. Lockdown se pokazao učinkovitim za usporavanje. Dakle, ovo je toliko jako zarazna bolest da ne možete spriječiti njezino širenje. No mi smo ju u Hrvatskoj usporili, nismo popunili zdravstveni sustav. Lockdowna vjerojatno više nikad neće biti, ali će biti drugih epidemioloških mjera koje su klasične epidemiološke mjere, ne farmaceutske i koje su se pokazale učinkovitim”, rekao je Capak.

