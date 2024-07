Stručnjak o hakerskom napadu na KBC Zagreb: “Ovo sve postaje kao onaj bosanski vic”

Podijeli :

Stručnjak za informacijsku sigurnost, Lucijan Carić, gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirao hakerske napade na KBC Zagreb.

U KBC-u su priopćili kako nisu mogli pružiti terapiju zračenja pacijentima.

Carić kaže da bi bila dobra praksa da se ovakvi incidenti javno objave da drugi nauče i ne postanu žrtvu. “To što varate javnost i tajite ne znači ništa hakerima koji imaju sve podatke. Iz svega što vidimo jasno je da situacija na Rebru nije sanirana i da su podaci kompromitirani. To je svojevrstan skandal kojem je razlog nekompetencija i biranje ljudi po babi i stričevima”, rekao je.

“Ovdje se radilo o otme da su podaci uzeti iz bolnice i jednom kada su podaci komprimirani to je duh iz boce. Hoće li oni negdje isplivati ili ne, to se ne zna, ali to ne znači da se oni ne koriste. Mi možemo zaključiti da se podacima jako dugo krčmi i da to nitko ne zna sve dok netko to prijavi AZOP-u, ali mi to ne znamo”, dodao je.

“Ne znamo što je SOA napravila”

Na tvrdnju da na slučaju Rebra radi sto stručnjaka kaže da je to nemoguće jer je sto stručnjaka u Hrvatskoj jednostavno nema. “Bio je velik poremećaj funkcioniranja i ne možemo reći da je sve uredu jer to onda postaje kao onaj bosanski vic – ženo vjeruješ li meni ili svojim očima”, naveo je.

“Često se daju junačke izjave, a onda se u tišini plače. Ne znamo što je SOA napravila, ako im je SOA pomogla da sa svojih arhiva povrate podatke, to nije junački čin nego normalna operacija. Ako je SOA uspjela nekim metodama pronaći ključeve deskripcije, to bi bio uspjeh, ali nema smisla da sto ne kažu jer time ne odaju nikakvu tajnu”, tvrdi Carić.

Oboljeli od raka nisu mogli na zračenje, nakon 15 dana šutnje oglasilo se Rebro

Napomenuo je problem plaća u državnim institucijama za IT stručnjake. “Uvijek trebate ulagati u informacijsku sigurnost jer je prilika da ćete taj napad spriječiti. Sva iskustva nas uče da su napadi u pravilu skuplji od ulaganja u sigurnosti”, dodao je.

Navodi kako se napadi događaju svaki dan. “Tek kada se dogodi incident kao ovaj onda se o tome priča, a mogli ste se prije toga stotinu puta obraniti, iako sumnjam u njihovu mogućnost”, rekao je.

“Medicinska dokumentacija sadrži najosjetljivije osobne podatke. Recimo da imate političara koji je oslobođen služenja vojnog roka zbog anemije i danas se zalaže za uvođenje tog istog vojnog roka, i sada zamislite da procuri u javnost njegova krvna slika za koju se ispostavi da je savršena”, naveo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.