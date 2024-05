Čelnica HUP-a upozorava na jedan detalj kod rasta hrvatskog BDP-a: “To ulijeva oprez”

Podijeli :

Glavna direktorica HUP-a, Irena Weber, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirala rast hrvatskog BDP-a od 3,9 posto u prvom tromjesečju.

Weber kaže da je taj rast fantastičan rezultat. “To je višestruko veće od prosjeka EU-a. Ono što smo primijetili da struktura BDP-a nije idealan scenarij. Tako se rast BDP-a odnosi uglavnom na rast potrošnje kućanstava i investicije države u vidu građevine i obnove potaknute snažnim investicijama iz EU fondova”, rekla je.

“Ono što nam ulijeva oprez su brojevi o padu izvoza i usluga. Došlo je do pada izvoza turističkih usluga, a to je zbog strukture turizma s kratkoročnim i rentijerskim iznajmljivanjem apartmana. Zadnji podaci o bukingu ulijevaju optimizam i te cijene će se oporaviti i turistička sezona će opet iznenaditi i to je dobro. No pad izvoza poziva na oprez jer bitno je da imamo snažan izvoz i roba i usluga”, dodala i napomenula da uvoz opet raste.

“To je povezano s poljoprivrednim proizvodima i s prerađivačkom industrijom. upozoravamo na potrebu izmjene zakon a o poljoprivrednom zemljištu jer samodostatnost u hrani i energiji je ključni nacionalni interes. Mora se osigurati da veliki poslodavci i proizvođači hrane imaju dovoljno zemlje i kapaciteta za proizvodnju svih dobara koji nam trebaju. Ne možemo biti samodostatni us vim proizvodima, ali neprihvatljivo je da se uvozi krumpir ili povrće”, istaknula je Weber. .

Što se očekivanja od nove Vlade tiče kaže da se rast standarda hrvatskih građana povećava. “Činjenica je da je inflacija bila velika, ali ona se sada smanjuje i nije ugrozile realni rast plaća. Najava Vlade o dostizanju 80 posto standarda EU-a čini se realističan, a mi mislimo da ćemo do kraja mandata ove Vlada čak i prestići to”, navela je.

“Važno je napraviti reforme kako bismo, kada presuše EU fondovi, imali gospodarstvo koje je još snažnije i žilavije. To su porezna reforma, rasterećenje rada, otvaranje novih izmjena Zakona o radu koji mora biti fleksibilniji jer generacije koje ulaze na tržište rada su drugačije od nas. Oni traže veću fleksibilnost i rad od kuće. Treba prestati štiti radno mjesto nego radnika”, dodala je.

