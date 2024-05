Radin: “Budite uvjereni da će naš prijedlog za predsjednika Odbora i dalje biti Pupovac!”

Podijeli :

Saborski zastupnik iz reda talijanske manjine, Furio Radin, gostovao je u N1 studiju kod Igoa Bobića gdje je komentirao prijedlog da Milorad Pupovc bude izabran na čelo saborskog Odbora za manjine, a čemu se protivi DP.

Radin kaže da koaliciju radite s dobrim namjerama i da to traje. “Mi smo i u prošlosti imali prijepore s HDZ-om i to smo prevladali i danas je HDZ partner manjina”, rekao je.

O predsjedniku Odbora za manjine odlučuje Klub manjina

Na opasku Bobića kako je partner i DP, Radin kaže: “To ste vi tako rekli. Ovisno što smatrate partnerom. Nadam se da će DP shvatiti da je o predsjedniku Odbora manjina uvijek odlučivao Klub nacionalnih manjina. To su svi prihvatili, pa i vlada Oreškovića i Karamarka. To je tradicija koja traje 24 godine i to bi trebalo poštivati”.

Oglasio se Pupovac: DP ga ne želi, Plenković poručuje da će naći rješenje

“Sviđala mi se misao Jandrokovića kad je rekao – neće pasti Vlada zbog jednog Odbora. Budite uvjereni da će naš prijedlog i dalje biti Pupovac. Mi smo se tako dogovorili, na razini klubova svi misle slično i razgovara se…”, naveo je.

“Mislite li da bi izbila afera da odluka nije predstavljena DP-u? Na klubu se ne glasa, glasa se samo kad je velika frka i kada se počne glasati, to nije dobar znak”, ustvrdio je Radin.

Manjine su pioniri

“Koliko sam ja shvatio, od svih izjava partnera seniora, junior partner je DP, a manjinci pioniri. Rečeno je da će biti kako Klub kaže”, napomenuo je.

Napominje da su se manjine raskolile jer je alternativa bila novi izbori, a oni koštaju. “To su enormni novci, i to bi bili treći izbori nakon EU izbora. Ako bude trebalo doći do izbora, doći će do izbora, ali to je krajnja solucija. Postoje načini da se nešto riješi i bez izbora”, rekao je.

