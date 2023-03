Podijeli :

“Kao što znamo da nije snijeg da prekrije brijeg nego da zvijeri pokažu tragove, tako smo jučer pokazali tko je tko i tko se za što zalaže. Mi imamo jednu grupu ljudi u Hrvatskom saboru predvođenu HDZ-om kojima je njihov osobni interes na prvome mjestu, a za građane tko te pita”, kazao je Grbin u Puli.

Premijer se, kaže, ne stigne baviti primjerice problemom stanogradnje u Hrvatskoj “zato što dogovara posao za pripravnika lovstva, razmatra tko će izvlačiti trupce iz Gorskog Kotara te se bavi svojim pajdašima i štiti svoju ekipu”.

“Iz tih razloga ne stigne se baviti stvarnim problemima građana poput inflacije. 31. ožujka istječu odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji smanjuju PDV na plin, ogrjevno drvo i druge energente. Mi u Saboru još uvijek nemamo Zakon koji bi to trebao produžiti”, upozorio je Grbin dodavši kako ljudi “ne znaju što će biti za samo 25 dana”.

To, smatra čelnik SDP-a, nije odgovorno ponašanje jedne Vlade.

Predstavio SDP-ovu politiku stanogradnje

Grbin je izvijestio novinare kako je prilikom druženja s građanima u Puli razgovarao ponajviše o SDP-ovoj politici stanogradnje.

“U Hrvatskoj je u sedam godina cijena stana skočila za 60 posto. A koji je odgovor Vlade na to? Nikakav ili katastrofalan”, rekao je Grbin.

Vlada je, podsjeća, predložila subvencioniranje cijene najma što će, smatra, dovesti samo do dodatnog porasta cijena najma za one koji si ne mogu kupiti stan, a one koji nemaju subvenciju će sve to koštati još više.

SDP nudi jasnu politiku i zakonsko reguliranje najma, ali istodobno i državna ulaganja u izgradnju stanova jer “POS u 20 godina neovisno o dobrom programu donio je osam tisuća stanova”.

“S jedan posto proračuna godišnje u pet godina možemo ih izgraditi 15 tisuća”, naglasio je.

