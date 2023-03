Puhovski: Ovi bi htjeli nekakvog Tuđmana. Ali bez rata nam ne treba ni Tuđman

Podijeli :

Pokušaj opoziva premijera Andreja Plenkovića u Newsroomu komentirao je profesor Žarko Puhovski.

Puhovski primjećuje da je ironija da je opoziv baš premijera pokrenuo Ivan Penava iz Domovinskog pokreta koji je jedan dio mandata Andreja Plenkovića proveo upravo u HDZ-u.

“Nema spora da je taj sukob dio familijarnog sukoba”, rekao je Puhovski i dodaje da je dio takvog familijarnog sukoba i to da nitko ne zna kako je i zašto sukob počeo.

“Oporba se ponaša tako. Svi znaju da Vlada ne valja. Svi iz njihovog kruga znaju da Vlada ne valja. Pozicija se ponaša ‘kao nama dobro ide’. I onda nastane nesporazum. Svaki svoje priča i nikakvog međusobnog razumjevanja nema. I onda imate Ivana Penavu, koji, kako su nekad govorili školski psiholozi, nema baš razvijen verbalni faktor pa nije u stanju jasno formulirati neke teze i onda se događaju dvije stvari. Jedna je jako važna i pozitivna po mom sudu, a to je ono što je i Penava rekao: oporba doista utječe na HDZ, bar indirektno, kapilarno, jer ministri odlazi”, govori Puhovski i primjećuje da je Domovinski pokret u više navrata HDZ-u zamjerao suradnju sa SDSS-om i Možemo kao radikalnom ljevicom.

Druga stvar koja je bitna, a koju Puhovski smatra katastrofalnom, a koja se tiče oporbe, je to da su oni danas imali najbolji rezultat uopće na ovakvim glasovanjima.

“Imali su 56 glasova, a to je jedna trećina. 18 oporbenih zastupnika nije došlo na glasanje”, rekao je Puhovski.

“Neki nisu sposobni jednom u dva tjedna dignuti ruku”

Puhovski smatra da je Plenković trebao imati malo hrabrosti u ovakvim situacijama i reći svojima da ne dođu na glasanje. “Jer HDZ-ovci ne moraju glasati, oporba će imati 56 glasova prema 0 pa nek se to jasno vidi”, kaže Puhovski.

Kaže i da se HDZ ne mora baviti i zamarati većinom kad se radi o prijedlozima oporbe te predlaže da se napravi popis tih zastupnika koji danas nisu došli na glasanje o smjeni premijera.

“Što ti ljudi rade za svoje novce…kad nisu sposobni jednom u dva tjedna, jedan petak, dići ruku. Dakle oni su već odustali”, govori Puhovski.

Smatra da oporba ne može nikako ugroziti HDZ, s obzirom da im nedostaje 18 ljudi koje ni na tržištu ne mogu kupiti.

“A ne mogu HDZ-u naštetiti ni argumentima, jer su u isti plan stavili ozbiljne prigovore Plenkoviću, poput pitanja obnove sa stvarima koje su usputne, poput onih: ide nam živce, bahat je, ne ponaša se pristojno. To je sigurno važno, ali ne može biti istovrijedno kao neuspjeh u obnovi u posljednje tri godine”, kaže Puhovski i dodaje da oporba nema jasan stav što je stvaran problem.

“Takva formulacija se koristi u Latinskoj Americi prilikom pučeva”

Puhovski je komentirao i ideju Nina Raspudića koji je predložio da oporba nakon sljedećih parlamentarnih izbora napravi tehničku vladu koja bi počistila korupciju i uvela reda, da bi kad se napravi jedan politički restart moglo krenuti u normalne političke procese. Puhovski kaže da bi Raspudić trebao znati, jer je kao odličan student to položio na ispitu, da bi bio stručnjak za vlast u demokraciji, morate dobiti izbore.

“Pojavljuje se sve šira želja za čvrstom rukom”

“Ta ideja da ja glasam za vas, a vi onda Štefeka stavite za premijera, kao što se dogodilo s Tihomirom Oreškovićem, što je bila jedna od najvećih sramota u Hrvatskoj”, smatra Puhovski koji kaže da je to jako opasno.

“Ja sam za vas glasao, i koliko god to bilo apstraktno, vi pred menom imate neku odgovornost, a vi onda prenosite moj glas Oreškoviću koji samnom nema nikakvog odnosa, a koji opet ima sumnjivu ideju neutralnog tehničkog uređenja stvari. To je formulacija koja se koristi u Latinskoj Americi prilikom pučeva. Kao, sad će doći vojska koja će svojom disciplinom sve riješiti”, smatra Puhovski.

Kaže da se pojavljuje sve šira želja, i u Saboru, a i izvan Sabora, za čvrstom rukom.

“Čvrsta ruka je u nekim situacijama imala smisla, ali mi smo ipak daleko od Tuđmanovih vremena. I što god se o Tuđmanu govorilo, on je bio predsjednik za vrijeme rata i poslije rata i to je bilo nekakvo opravdanje. I dalje mislim da je on sa svojim opravdanjem predaleko otišao, pogotovo u svom odnosu prema demokraciji, ali imao je nakakvo opravdanje. Ovi bi htjeli sad nekakvog Tuđmana, a bez rata”, kaže Puhovski i primjećuje da bez rata nema ni Tuđmana jer nema atmosfere u kojoj nam treba jaki vođa.

Naglašava kako nema jamstava da bi u ovom sustavu u kojem je korupcija postala normalna svi ljudi koji bi iz bilo koje varijante bili izabrani bili čisti od korupcije.

Kaže kako stvari u Hrvatskoj ne mogu biti rješene moraliziranjem, ni čvrstom rukom. “Mogu biti rješene samo malim, ali stalnim promjenama, jer sve drugo se raspada. Sve ostalo znači suspendiranje nekih prava”, kaže Puhovski koji je dao primjer skraćivanja kaznenog postupka koji bi mogao, ako se usvoji ugroziti prava okrivljenika. “Ili će te reći uskratit ćemno neka prava da podignemo efikasnost, ili da će te ugroziti efikasnost, kako bi očuvali prava. Taj tip jasnog govora nitko nema nego svi se ponašaju kao da možemo imati sve”, kaže Puhovski.

Na pitanje znači li to da HDZ može i dalje računati da je broj jedan Puhovski odgovara: “Ja mislim da je neosporno da će na izborima HDZ biti broj 1. Pitanje je hoće li broj 2,3 i 4 biti numerički jači od HDZ-a i biti u stanju se dogovoriti. Meni se čini da je praktički nemoguće da HDZ ne bude relativni pobjednik, a to ne znači da će oni sastavljati vladu. U najmanju ruku sad je pitanje dogovora. I to što govori Raspudić ima smisla utoliko ako je prostor, sadržaj o kojem se oporba može dogovoriti jako uzak. Možda je pet ministarstva tih o kojima bi se bez problema oni dogovorili o funkcioniranju, a već kod šestog počinje ne damo ovo, mi hoćemo ovo”, kaže Puhovski i daje primjer posvojenja djece iz Afrike kao kamen spoticanja i velikih ideoloških razlika.

