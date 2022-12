Centar neće glasati o obuci Ukrajinaca: “Ovo je svedeno na to čiji je veći”

Podijeli :

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak gostujući u N1 Newsroomu komentirala je spor oko obuke ukrajinskih vojnika i odluku kluba svoje stranke o tome kako će glasati po tom pitanju. Izjasnila se i o uvođenju zakona na ekstraprofit, kao i o prijedlogu zakona o neradnoj nedjelji.

Puljak je iskazala svoje nezadovoljstvo situacijom oko odluke u obuci ukrajinskih vojnika: “Na samom početku smo rekli da u takvoj drami, odnosno slobodno mogu reći cirkusu, ne želimo sudjelovati. Dakle, neosporna je naša podrška Ukrajini, ali ovdje se pitam je li neosporna podrška i predsjednika Vlade i predsjednika države jer da su iskreno željeli pomoći Ukrajini, njih dvojica bi sjeli i dogovorili se.”

Odluka kluba stranke Centar za sutrašnje glasanje je da će ostati suzdržanima: “Mi nećemo uopće sudjelovati u glasanju o tome. Bit ćemo u Saboru, glasat ćemo o drugim točkama. Ima cijeli niz zakona koje moramo sutra izglasati. Međutim, ne želimo sudjelovati na ovaj način jer ovo je svedeno na to tko pripada kojem brdu, tko je jači, ako hoćemo upotrebljavati takvu terminologiju – čiji je veći.”

“To je zaista tragično da su Sabor i saborski zastupnici uvučeni u igre neka dva nedorasla političara koja se ne mogu i ne žele o ovoj temi dogovoriti. To više nije pitanje Ukrajine. Kao što smo rekli, podržali smo Deklaraciju o Ukrajini, podrška je zaista neosporna. Na kraju krajeva i ovu obuku podržavamo, ali na ovaj način ne želimo sudjelovati.” Puljak kaže da se ne boji etikete političke kukavice zbog neglasanja.

“To je sad već dovedeno to toga da se i međunarodni političari i institucije pitaju što se događa u našoj državi, zašto nam se predsjednik Vlade i države oko ove teme ne slažu. Ovdje se nije niti pokušalo doći do suglasnosti. Kad nije bilo pokušaja uopće doći do zajedničkog stava, tu Sabor nema što raditi. Na ovaj način gaziti institucije vlastite države nije primjereno”, smatra Puljak.

Na pitanje o tome je li ovo palac dolje za predsjednika Milanovića, Puljak govori: “Evo vidite u što smo dovedeni, sad se već dogovaraju tabori. Zaboravlja se uopće na temu Ukrajine. Na kraju smo dovedeni do toga da nitko ne priča o ratu koji treba zaustaviti.”

Kad je riječ o pitanju uvođenja poreza na ekstraprofit, Puljak upozorava da je ideja zakona o ekstraprofitu potekla iz uredbe Europske komisije koja poziva na uvođenje takvog poreza energetskom sektoru koje zarađuju zahvaljujući krizi. Puljak upozorava da se kroz nacionalno zakonodavstvo sada to pokušava proširiti: “Predložili smo u ime kluba amandman da taj zakon svedemo na okvire te uredbe. Mi smo ovo nazvali “porez na uspješne” jer ide bez ikakvih kriterija na sve tvrtke koje su imale prihod. Ne može biti jedini kriterij ako ste imali dobar prihod prošle godine.”

“Najbolji porezni sustav je onaj koji je stabilan i u kojem vi možete planirati kako se ponašati, a ne da ga mijenjamo svako šeste mjeseci. Ovo je sada uvođenje još jedne treće stope na dobit.”

Naposljetku, Puljak je komentirala i prijedlog zakona o uvođenju neradne nedjelje. “Bit ćemo protiv tog prijedloga. Mi bismo rado ostavili na izbor poslodavcu hoće li raditi nedjelju ili ne, a naravno rad nedjeljom dodatno platiti radnicima i implementirati sve zakonske odredbe o zaštiti radnika.”

