Član Dinamove skupštine: Oršić je prodan u pola cijene, gdje je novac? Ne znam

Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL

Dvije struje u borbi za vlast u Dinamu danima intrigiraju javnost, a jedan od članova Skupštine kluba, Vladimir Bogdanić, gostovao je u Novome danu kod Tihomira Ladišića.

Bogdanić je ustvrdio da je jedan od članova Uprave kluba, Krešimir Antolić nanio “evidentnu štetu klubu, na način da je narušio odnose u Dinamu”.

Dodao je da ga njegove pristalice nazivaju ognjištarom, Hercegovcem, Mamićevcem, Židov itd.

Na pitanje tko je odlučivao o transferu Mislava Oršića i gdje je taj novac Bogdanić je rekao da detaljno o tome nije upućen jer javno te stvari nisu komunicirale.

“To je primjer nekompetentnosti. Ako taj Oršić vrijedi prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura, a vi ga prodajete za 50-60 posto manji iznos u posljednji klub engleske lige. To je u poslovnom smislu katastrofalno”, rekao je.

“Priznajem da detalje toga ne znam jer nisu javno komunicirani. To je komunicirano od strane Antolića da je to sjajan posao jer se radi od igraču od 30 godina. To je u poslovnom smislu neozbiljno”, zaključio je Bogdanić.

