U strašnoj nesreći u Malom Lošinju poginula tri pomorca. “Od udara su se tresle kuće”

Očevid nesreće na Lošinju, u kojoj su smrtno stradala tri mornara s trajekta Lastovo, a jedan je teško ozlijeđen, nastavio se i u ponedjeljak ujutro, a budući da se trajekt ne smije micati, zamjenski brod Vladimir Nazor skraćeno će voziti liniju samo do Premude, rekli su u Jadroliniji.

Glasnogovornica Marija Zaputović Mavrinac kaže da će se normalna linija, prema njihovim očekivanjima, nastaviti u utorak.

Strašna nesreća u Malom Lošinju: Rampa trajekta pala na mornare, trojica su poginula, četvrti teže ozlijeđen

Potvrdila je i da je jedan član posade, koji je iz neposredne blizine svjedočio nesreći, završio na odjelu psihijatrije u riječkom KBC-u zbog šoka koji je doživio, javlja Jutarnji list.

Glasnogovornica Jadrolinije kaže da je zapovjednik broda također bio u velikom šoku i da će članovima posade biti osigurana psihološka pomoć.

Istragu će sad preuzeti Agencija za zrakoplovne i pomorske nesreće.

Danas se očekuje više informacija

Policija i Jadrolinija nisu objavile kako je točno došlo do nesreće. Najavile su da će te informacije biti poznate danas.

Mještani: Od udara su se tresle kuće

Tresak rampe trajekta o rivu je, kako su ispričali mještani Malog Lošinja, bio toliko snažan da su se susjedne kuće zatresle.

Pomorcu Jadrolinije koji je pao u more u pomoć je skočio jedan lokalni stanovnik koji u blizini ima vez za brod. On je skočio u more i unesrećenog stavio na splav, a potom ga je preuzela hitna pomoć i prebacila u Rijeku.

Odmah su dotrčali i vatrogasci čija je stanica dvjestotinjak metara dalje pa su čuli udar rampe o rivu, javlja Jutarnji list.