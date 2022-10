“Članovi SDA nisu glasovali za Izetbegovića i to mu treba biti opomena”

Podijeli:







Politički analitičar Vehid Šehić bio je gost Novog dana i komentirao jučerašnje prosvjede oporbe u Banjoj Luci, kao i općenito izbore u Bosni i Hercegovini.

Govoreći o zahtjevima oporbe u Banjoj Luci da se ponove izbori, Šehića kaže:

“Da bi se ostvarilo to što opozicija traži, treba dokazati da je došlo do krađe. Ima nekih sitnih pokazatelja da neke stvari nisu bile u skladu s izbornim zakonom. Konačnu odluku hoće li se ponoviti izbori, to je sve u rukama Centralne izborne komisije. Sigurno da je bilo određenih nepravilnosti u izbornom procesu”, kaže.

Objasnio je i što se događalo u jednom mjestu u Republici Srpskoj na početku izbornog dana.

“Izborni dan je počeo s nečim što je apsolutno neprihvatljivo. Na jednom biračkom mjestu u Novom Gradu u RS-u prije otvaranja biračkog mjesta, utvrđeno je da su članovi tog biračkog odbora prije otvaranja biračkog mjesta popunili 200 glasačkih listića glasujući za određenog kandidata. Tu je intervenirala CIK, policija i državno tužiteljstvo. Tu je određen i pritvor od mjesec dana i to je apsolutno neprihvatljivo”, rekao je.

Poraz Bakira Izetbegovića i europska perspektiva BiH

Šehić ističe da ga poraz Bakira Izetbegovića na izborima nije iznenadio i da se to i očekivalo.

“On je imao relativno jakog protukandidata. Ono što je simptomatično za Izetbegovića, on je dobio puno manje glasova od SDA. Članovi SDA nisu glasali za svog predsjednika i to mu treba biti jedna opomena. Ankete su predviđale ovakvu situaciju”, rekao je.

Kratko je prokomentirao i europsku perspektivu Bosne i Hercegovine.

“Ako razgovarate s ljudima i političarima, svi će oni reći da su oni za Europsku uniju, da su oni za europske vrijednosti. Međutim, kad vidimo stvarni život u BiH, mi smo daleko od tih vrijednosti”, kazao je.

