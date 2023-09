Cro Race: U nedjelju od 8 do 17 sati privremeno zatvaranje prometa zbog utrke

Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

U povodu održavanja Međunarodne biciklističke utrke CRO RACE promet će se na pojedinim dionicama gdje prolaze biciklisti privremeno zatvarati u nedjelju, 1. listopada, od 8 do 17 sati, a na zapadnom kolniku Ulice Hrvatske bratske zajednice bit će zatvoren.

Promet će se regulirati na Slavonskoj aveniji, Mostu Slobode, Aveniji Većeslava Holjevca i Aveniji Dubrovnik.

Riječ je o privremenoj regulaciji prometa na zahtjev organizatora utrke, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Zbog radova posebna regulacija prometa: Evo kako će voziti vlakovi kroz Zagreb

Međunarodna biciklistička utrka CRO RACE 2023 održava od 26. rujna do 1. listopada u šest etapa od kojih zadnja počinje 1. listopada u Samoboru na Trgu kralja Tomislava u 11,25 sati, a završava u Zagrebu u Ulici Hrvatske bratske zajednice, kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Okupljanje na startu utrke je od 9 sati.

Slijedom toga, u Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) kažu da će se 1. listopada, od 11 do 16 sati, biciklisti kretati od Samobora, gdje je start, preko Svete Nedjelje i dalje u smjeru Velike Gorice, zatim prometnicama Zagreba (Ulice Matice hrvatske pa preko Trga kralja Petra Krešimira IV i Trga kralja Tomislava) do čvora Ivanja Reka – Sesvetski Kraljevec – Dugo Selo – Vrbovec – Soblinec te do ulaska u završne krugove Ulicom Hrvatske bratske zajednice preko Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik do cilja.

Promet za ostala vozila u smjeru voženja utrke neće se zatvarati cijelo vrijeme održavanja utrke na pojedinoj dionici, već samo neposredno uoči nailaska i za vrijeme prolaska natjecatelja.

Na kolnicima gdje se promet odvija dvosmjerno, promet iz suprotnog smjera zatvarat će se do 30 minuta prije nailaska natjecatelja, osim zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice koji će biti zatvoren od 8 do 17 sati.

Biciklistička transformacija Zagreba: Mijenja se važna prometnica u centru

Zagrebačka policija stoga moli vozače koji se zateknu na takvim dionicama da vozila uklone s kolnika, a ako to ne bude moguće zaustave uz desni rub kolnika te pričekaju prolazak zaštitnice utrke.

Uz navedeno, svi sudionici u prometu koji se zateknu na navedenim dionicama utrke dužni su se pridržavati naredbi policije na terenu.

Građanima su se unaprijed ispričali zbog eventualnih čekanja ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja te profesionalne biciklističke utrke ti pozivaju vozače da koriste alternativne pravce.

U slučaju da se zateknu u zonama privremene zabrane prometa, građane mole da svi sudionici poštuju upute policije i redara na trasi kretanja utrke na prometnicama Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Više informacija o privremenoj regulaciji prometa može se pronaći na internetskim stranicama Policijske uprave zagrebačke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.