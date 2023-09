Cure detalji novih mjera: Očekuje li nas i jeftinija hrana?

Podijeli :

Kućanstva će i nakon 30. rujna plaćati zaštićenu cijenu električne energije, skupine građana koje su i dosad dobivale jednokratne antiinflacijske dodatke, poput umirovljenika, nezaposlenih, korisnika dječjeg doplataka te oni koji još uvijek žive u kontejnerima na područjima pogođenim potresima mogu računati na to da će takav dodatak dobiti i ove jeseni. Sve bi to trebalo biti dio petog paketa mjera pomoći građanima koji je vrijedan oko pola milijarde eura.

Također, Vlada će s najvećim trgovcima u zemlji pokušati dogovoriti povratak cijena najvažnijih prehrambenih artikala na cijene koje su vrijedile na kraju prošle godine, piše Novi list.

O svemu tome jučer se raspravljalo na sastanku stranaka koje čine parlamentarnu većinu te na predsjedništvu vladajućeg HDZ-a, a detalje će Vlada objaviti u četvrtak, kad će i formalno potvrditi te mjere.

Što se tiče zadržavanja postojećih subvencija za električnu energiju, taj je potez očekivan, jer je Vlada i cijene plina zamrznula do 1. travnja sljedeće godine. Nije neočekivano ni da se podiže potrošnja po kućanstvu koju je Vlada spremna subvencionirati s obzirom na dolazak hladnijih dana i početak ogrjevne sezone, koja je posljednja pred nacionalne i europske parlamentarne izbore, što će se održati sljedeće godine.

Plenković: Paket mjera vodit će računa i o demografiji

Da će se taj limit podići, novinarima je jučer nakon sastanka otkrio potpredsjednik Vlade Oleg Butković, a na pitanje mogu li na tu pogodnost računati i poduzetnici, posebice veliki, odgovorio je da »svi ostaju, i mali i veliki«, ali je primijetio i da poduzetnici trenutno na tržištu imaju znatno manje cijene od onih koje su im zagarantirane Vladinim mjerama, odnosno niže od 180 eura po megavatsatu.

Veliki poduzetnici za polugodišnju potrošnju do 2,5 gigavatsata (GWh) plaćaju 230 eura po megavatsatu, a za potrošnju do 2,5 gigavatsata prosječna cijena im je 180 eura po megavatsatu.

“Svi veliki poduzetnici već danas mogu ugovarati cijenu manju od 180, odnosno 230 eura, tako da ćemo vidjeti još do četvrtka, obavit ćemo razgovore i s njima, da vidimo što to njima znači, ima li to smisla ili ne. Ali o svima će se voditi računa i nikog se neće zapostaviti”, rekao je Butković. Dodao je i da će u slučaju bilo kakvog šoka ili poremećaja Vlada uvijek reagirati, pa se ne trebaju bojati ni građani, ni poduzetnici.

Nova bi mjera u novom paketu, ako se oko nje postigne dogovor, trebalo biti vraćanje cijena više od 300 proizvoda na razinu cijena prije uvođenja eura, a jučer su svi članovi koji su komentirali takvu mogućnosti naglasili da postoji spremnost jednog trgovačkog lanca da se to učini, ali nisu navodili o kome je riječ. Nakon današnjeg sastanka ministra gospodarstva i održivog razvoja trebalo bi postati jasnije je li takav dogovor moguć, a sam je ministar Davor Filipović optimističan oko raspleta tih razgovora.

Trgovci dolaze na sastanak, evo što Vlada sprema ako odbiju vratiti stare cijene

Prije sastanka predsjedništva HDZ-a kazao je da “vjeruje u dogovor o cijenama, s obzirom na to da postoji inicijativa da se cijene određenih artikala vrate na razinu s kraja prošle godine”. Otkrio je Filipović da je s nekim trgovcima već razgovarao te da postoje »trgovci koji su svjesni da trebaju preuzeti dio odgovornosti kada se govori o visini cijena«. Sličnu je mjeru ministar Filipović predlagao i ranije.

Premijer Andrej Plenković pak tvrdi da je sastanak s trgovcima nevezan za Vladin paket mjera, ističući kako je riječ o dijalogu. “Možda ne moraju svi ići na godišnji odmor u najskuplja odredišta, možda ne moraju ići na ručak u najskuplje restorane, ali svi moramo ići u dućan i moramo kupiti one temeljne proizvode koji su dio košarice i upravo je u tom kontekstu ključ tog napretka i tih razgovora sutra s trgovačkim lancima koji su u biti nevezani od ovoga paketa. Vlada donosi svoje mjere. Ovo je dijalog koji treba omogućiti da cijene onih proizvoda koje su rasle, ipak budu niže”, kaže Plenković, dodajući da uvođenje eura nije razlog tog rasta.

Na pitanje očekuje li Vlada otpor trgovaca, premijer je kazao da se ne može razgovarati u tim kategorijama, jer Vlada sutra poziva na razgovor te je ponovio da sadašnja kriza zahtijeva odgovornost svih u društvu.

