Dalmatinac doživio neugodno iskustvo u trgovačkom lancu, oni ga pozvali da mu vrate novac

Unsplash/Ilustracija

Ogorčeni građanin prijavio je postupak jednog trgovačkog lanca i optužio da se radi o prevari kupaca kroz različito iskazivanje cijena na artiklu, odnosno, na računu.

“Bio sam u Studencu u Omišu i htio kupiti maramice čija je cijena na polici bila 3,65 eura, a kad sam došao na blagajnu, njihova cijena je zapravo bila 4,22 eura što je gotovo 60 centi više. Ustanovio sam da nas kupce varaju”, požalio se Slobodnoj Dalmaciji i nastavio:

Francuska odlučila stati na kraj najnovijim obmanama u trgovinama, hoće li i Hrvatska?

“Bio sam kod radnice i to prigovorio, a kao odgovor sam dobio da one ne stignu promijeniti na vrijeme cijene. Po mom mišljenju, to nikako nije korektno prema nama kupcima koje se na ovaj način vara.”

Oko cijelog su se slučaja oglasili iz Studenca.

“Ispričavamo se kupcu koji je doživio neugodnost u našoj prodavaonici u Omišu. Prilikom pripreme novih tjednih akcija, cijene artikala mijenjaju se u centralnom informacijskom sustavu koji je povezan s blagajnama u prodavaonicama pa se može se dogoditi da zbog povećanog obujma posla tijekom ljetne sezone djelatnici još nisu stigli korigirati sve cijene artikala na samim policama. Vjerujemo da se to dogodilo i u ovom slučaju”, poručili su i dodali:

“Žurno ćemo otkloniti nepravilnosti, a sve kupce kojima je na blagajni iskazana veća cijena nego na policama pozivamo da se jave u prodavaonicu gdje će im biti vraćena razlika u novcu. Zahvaljujemo kupcima na razumijevanju te ih pozivamo da nam se izravno obrate na adresu [email protected] ako primijete bilo kakvu nepravilnost u našim prodavaonicama kako bismo mogli na vrijeme reagirati te obeštetiti naše kupce koji su nam na prvom mjestu.”

