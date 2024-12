Vanđelić: Branitelji gube 85 posto onoga što zarade u svom fondu, a za to je kriv Plenković

Podijeli :

Predsjednik stranke Republika i bivši šef Nadzornog odbora Ine Damir Vanđelić komentirao je u Pregledu dana s Domagojem Novokmetom Fond hrvatskih branitelja, koji je formiran kako bi se olakšala ili ojačala pozicija branitelja iz Domovinskog rata.

Niz peripetija vezan je uz taj fond, a posljednja jest njegova prodaja bez javnog natječaja.

“Što je sve sporno? Prvo, InterCapital može prodavati samo tvrtku koja se bavi upravljanjem Fondom. Koliko sam razumio, to može biti samo Erste banka. Po meni, tu nema ništa sporno. Obje su institucije dovoljno ozbiljne i regulirane da bi to bilo u redu. Znači, ne prodaje se Fond nego samo tvrtka koja upravlja s njim. To ne bi trebalo utjecati na performanse Fonda”, objasnio je Vanđelić.

U Zakonu o braniteljskom fondu piše da bi se upravljanje trebalo dobiti na natječaju, a ne da neka kompanija prepusti to nekoj drugoj.

“Postoji razuman način kako to učiniti. Ako imate tvrtku koja njime upravlja, moguće je kupiti nju. Tu nema ništa sporno, a i Erste banka je dobar upravitelj fondovima. Ono što bi branitelje trebalo brinuti jesu dionice Ine, prodane za stotinjak milijuna eura niže od cijene. Tadašnja HANFA je potegnula kaznenu odgovornost uključenih kroz dvije kaznene prijave, ali pretposljednji šef DORH-a to je oduzeo USKOK-u i predao bivšem općinskom sucu i to je vrlo brzo zataškano. Taj čovjek je svoju dionicu očito odigrao, što ću mu zapamtiti kao građanin i udjeličar.”

Inače, samo 15 posto onoga što zaradi Fond završi kao prinos branitelja. Godišnja upravljačka naknada iznosila je posljednji put 633.000 eura.

“Idemo ovako. Imate Vladu i premijera. On je autoritet i mijenja ministre tako da odu u Remetinec ili promijeni ako rade drugačije od onoga kako on želi. Imate Zakon o fondu hrvatskih branitelja i Zakon o zakladi. Fond ima devet članova, imenuje ih Vlada. Zakladu čini sedam članova i imenuje ih Vlada. Plenković dobro promišlja o kadroviranju i jako dobro zna zašto to radi. I sad ga ja pitam kao član zašto mi uzima 85 posto novca. Netko je to ispregovarao, valjda im to odgovara”, kazao je Vanđelić i dodao:

“Ako mene pitate, gledajući sve što smo čuli oko Fonda i privatizacije, svaka privatizacija koja se trebala dogoditi otkad je Fond krenuo, trebalo je otprilike sedam posto dionica završiti u Fondu. Trebalo je zadržati i Inine dionice jer one su bile jedina obrana od toga da MOL preuzme kompletno upravljanje.”

Da je sedam posto ostalo u Fondu?

“Ne bi se moglo, bez da država proda svoj dio. Ovako, ispada kao da država nije ništa prodala, a zapravo jest.”

Napomenuo je da dobar dio imatelja dionica nema potrebno znanje za baratanje dionicama pa ne znaju što im one točno znače, odnosno, što činiti s njima. Povukao je pritom još jednom paralelu s Inom i dionicama, ali i aferama. U tom kontekstu, svu odgovornost ponovno je svalio na Plenkovića i podsjetio na bivšeg direktora Ine Damira Škugora, koji je prema optužnici napravio štetu od oko 160 milijuna eura.

“Svjedočio sam o tome na antikorupcijskom odboru u Saboru,nemoguće da to netko nije vidio. Vidjeli su to Škugorovi nadređeni, kao i ljudi u financijama, a posebno ljudi u Plinari istočne Slavonije. Zašto? Jer je to kompanija koja je imala oko deset milijuna eura prihoda, 2023. 16 milijuna, a kroz nju je prošlo nešto što vrijedi 160 milijuna. Nije to malo više nego puno više. Oni su to trebali vidjeti”, rekao je Vanđelić pa dodao:

“Ne vjerujem da će se išta dogoditi, nisam optimist. Ni INA ni Plinara istočne Slavonije nisu podigle tužbe za nadknadu štete, što je indikator da štete možda nije ni bilo te da je stvari najbolje ostaviti takvima kakve jesu.”

Na samom kraju, Vanđelić je komentirao izvide zbog nabavke skupih medicinskih uređaja iz vremena dok je premijer bio Zoran Milanović, a ministar zdravstva Rajko Ostojić.

“To se dogodilo prije više od deset godina i to je tipčni medijski trik. Da se Vlada na čelu s Plenkovićem željela time baviti, mogla je 2016. ili 2017. Ovako, očito se to radi uoči predsjedničkih izbora jer su svjesni da stoje loše”, zaključio je Damir Vanđelić.

