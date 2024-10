Raste broj članova mirovinskih fondova, još veći prinosi u rujnu

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Obvezni mirovinski fondovi bilježe rast broja članova za 0,45 posto, dosegnuvši 2,32 milijuna članova do kraja rujna 2024., dok su neto imovina i prinosi također porasli.

Najviše članova, njih 78,2 posto, pripada B kategoriji fondova, koja balansira rizik i sigurnost, privlačeći one s ponešto umjerenijim ‘apetitom’ za prinosima. Uz to, dobrovoljni mirovinski fondovi zabilježili su rast uplata i članstva, uz ukupnu neto imovinu od 1,4 milijarde eura i godišnje prinose do 10,6 posto, prenosi portal mirovina.hr.

Prema najnovijem izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), obvezni mirovinski fondovi (OMF) zabilježili su rast broja članova za 0,45 posto na kraju rujna 2024., dosegnuvši ukupno 2,32 milijuna članova. Najveći broj osiguranika, njih 78,2 posto, pripada kategoriji B fondova. Ova kategorija privlači najveći broj članova jer balansira između rizika i sigurnosti, što je privlačno za one koji žele umjereniji prinos, ali uz veću sigurnost investicija. Ipak, treba imati na umu da su mnogi u kategoriju B bili automatski postavljeni.

Rasli su i dobrovoljni fondovi

Neto imovina OMF-ova povećala se za 1,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, dosegnuvši 22,4 milijarde eura, dok su prinosi na godišnjoj razini iznosili do 14,7 posto za najrizičniju kategoriju A. Visoki prinosi kod kategorije A fondova posebno su atraktivni za mlađe članove koji su spremni preuzeti veće rizike za veće prinose.

Dobrovoljni mirovinski fondovi (DMF), koji čine treći stup mirovinske štednje, također su ostvarili rast. Broj članova otvorenih fondova povećao se za 0,4 posto, dok su ukupne uplate porasle za 19,4 posto u odnosu na kolovoz. Iako se može reći da su građani više uplaćivali u treći stup zbog sve veće svijesti o važnosti dodatne mirovinske štednje, rast se može pripisati i završetku ljeta, a time i završetku godišnjih odmora koji sa sobom najčešće nose “opušteniji odnos” s novcem.

Mirovine opet rasle, ali udio u plaćama pada: Pogledajte tko ima najviše, a tko najmanje

Ukupna neto imovina DMF-ova iznosi 1,4 milijarde eura, a prinosi od početka godine kreću se od 2,1 posto do 10,6 posto. Fondovi su i dalje najveći dio imovine ulagali u obveznice i dionice, uz blagi rast ulaganja u obveznice. Upravo takva konzervativnija ulaganja, poput ovih u obveznice, ne samo da osiguravaju stabilne prinose članovima fondova, nego i pozitivno utječu na domaće tržište kapitala.

Rast prometa bilježi i burza

Osim toga, sektor osiguranja zabilježio je značajan rast. U rujnu 2024. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje s ukupno naplaćenom premijom od 1,4 milijarde eura u prvih devet mjeseci godine. Najveći dio te premije odnosi se na neživotna osiguranja (82,6 posto), dok je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila činilo 36,3 posto naplaćenih premija. Ukupan iznos likvidiranih šteta u istom razdoblju iznosio je 924,4 milijuna eura.

Zagrebačka burza također bilježi rast prometa, koji je u rujnu iznosio 27,9 milijuna eura, što je povećanje od 11 posto u odnosu na prethodni mjesec. Tržišna kapitalizacija porasla je za 1,6 posto , a dionicom društva KONČAR D&ST d.d. ostvareno je najviše trgovanja, s prometom od 2,3 milijuna eura.

HANFA-inu grafiku mjesečnog izvješća za rujan 2024. godine pogledajte ispod.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Usporedili smo cijene u restoranima prije dvije godine i danas. Kao da je protutnjao uragan inflacije Koliki je dječji džeparac u Njemačkoj?