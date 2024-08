Vanđelić o aferi u Ini: Ništa se neće dogoditi. Škugor je već bio dio jedne afere pa se ništa nije dogodilo

Podijeli :

Bivši šef Nadzornog odbora Ine i predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić komentirao je podignutu optužnicu protiv bivšeg direktora Ine Damira Škugora i još šest osoba.

Optuženi su u velikoj aferi s preprodajom plina iz Ine na čemu je, kako tvrdi USKOK, Ini napravljena šteta od oko 160 milijuna eura. Kako je to moglo uopće proći nezapaženo?

Damir Škugor pušten iz Remetinca

“Svjedočio sam o tome na antikorupcijskom odboru u Saboru,nemoguće da to netko nije vidio. Vidjeli su to Škugorovi nadređeni, kao i ljudi u financijama, a posebno ljudi u Plinari istočne Slavonije. Zašto? Jer je to kompanija koja je imala oko deset milijuna eura prihoda, 2023. 16 milijuna, a kroz nju je prošlo nešto što vrijedi 160 milijuna. Nije to malo više nego puno više. Oni su to trebali vidjeti”, rekao je Vanđelić pa dodao:

“Ne vjerujem da će se išta dogoditi, nisam optimist. Škugor je bio 74 dana u pritvoru, ali je 561 već na slobodi. Ni INA ni Plinara istočne Slavonije nisu podigle tužbe za nadknadu štete, što je indikator da štete možda nije ni bilo te da je stvari najbolje ostaviti takvima kakve jesu.”

Direktor MOL-a Zsolt Hernadi je svjedočio u Budimpešti i bio je spreman sastati se s ljudima iz USKOK-a u mađarskoj prijestolnici. Naglasio je da ljudi iznad njega nisu bili svjesni što Škugor radi.

Velika pljačka INA-e: Podignuta optužnica protiv sedam osoba i jedne tvrtke, šteta 160 milijuna eura!

“Jednom je javno rekao da su smjeni bile uvjetovane kroz dogovor s Vladom. Njega su postavili umjesto kvalitetnih ljudi na poziciju C4 pa je Škugor mogao raditi što je radio? Uz to, on je dobio je i važnu funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora u Plinari istočne Slavonije. Bitno je da Nadzorni odbor Ine, koji je suvlasnik, a drugi je županija Vukovarsko-srijemska, nikad nije dobila izvješće da je Plinara istočne Slavonije u portfelju Ine pa interna revizija nije imala tamo što ni raditi, kad nije ni znala da bi trebala.”

Kako je to moguće?

“A eto… Sjetimo se, upravljanje ima MOL, direktor MOL-a tvrdi da su sve smjene dogovorene preko Vlade. Nije slučajno da je Škugor u HDZ-u. Ne možete progurati nešto tako veliko kroz Plinaru istočne Slavonije da baš nitko ništa nije vidio. A i jedan od optuženih je dio Hrvatske odvjetničke komore… Nemojte se zafrkavati da nitko ništa nije znao. Također, uz HERA-u imati i HROTE, SOA-u, HANFA-u… i svi su tetošili sve što se događalo oko Ine.”

U strukturi odlučivanja, kaže, nemoguće je da nitko ništa nije znao, no on iz pozicije Nadzornog odbora nije znao…

Kad će se HERA oglasiti o cijeni plina? “Čekati zadnjih desetak dana bilo bi neodgovorno. Nastat će kaos!”

“Ljudi koji su bili nadređeni Škugoru dali su mu dva potpisa jer na ugovoru ne može imati jedan. Nakon toga sve vide financije i transakcije pa se netko trebao pitati što se to odjednom događa, potpuno drugačije od prijašnje prakse. Trebali su to znati u financijama, transakcijama i kontroli”, istaknuo je Vanđelić.

Majka Damira Škugora, Rada, pod istragom je zbog registracije tvrtke Tri D koja je obavila samo jedan posao, ali u vrijednosti 23 milijuna kuna, uz dobit od 9,4 milijuna kuna. Naime, otkupila je dugove poznate hrvatske kompanije Dalekovod i zatim ih je, šest dana kasnije, preprodala tvrtki Construction Line LTD registriranoj na Malti. I to za gotovo dvostruko višu cijenu. Potom je Tri D prestala postojati.

Škugorova odvjetnica: On je stigmatiziran, osuđen je i prije optužnice

“Ni u jednom kraku neće biti osuda jer su ljudi prestrašeni, pacificirani ili potkupljeni. To što je radila gospođa Rada, jako je komplicirano i samo par ljudi to zna. Gospođa je top! Cijeli život se valjda pripremala za to.”

Problem u cijeloj priči su i što INA i dalje na ključnim pozicijama u Upravi ima vršitelje dužnosti, a prošle su dvije godine.

“Oni su na kratkoj uzici kroz te šestomjesečne mandate. I članovi Nadzornog odbora su pacificirani s tim da je čak Statut Ine mijenjan kako bi članovi s hrvatske strane mogli biti šest mjeseci, a mađarski četiri godine.”

Postoji li želja Andreja Plenkovića da nešto promijeni u Ini? Naime, kad je preuzeo vlast, rekao je da će ju preuzeti pod svaku cijenu.

Znate li koliko treba za hranu djeci u školama? Koliko je na računu Dane Škugora

“Magle koje on baca su toliko guste… on to sjajno radi. O čemu se radi, OECD radi pritisak na nas da se odmakne politika od sustava upravljanja i da se makne utjecaj države na tvrtke koje su u njenom vlasništvu. Najbolje bi bilo to riješiti kroz privatizaciju.”

Vratio se na Škugora…

“Zamislite koliko je on sposoban, 2007. je bio uključen u aferu koja se ticala trgovanja plinom na štetu Ine. Nema osudu, koliko znam, nastavio je čmrljiti u Ini i čekati svoju priliku, družio se s cijelim nizom ministara koji pojma nisu imali o energetici ili gospodarstvu. Kažem vam, neće tu ništa biti. Nije to nikakav kompliciran predmet”, zaključio je Damir Vanđelić.

