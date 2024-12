Hrebak za N1: Potez SDP-a je legitiman, ali njime je poslao lošu poruku građanima

Podijeli :

Saborski zastupnik i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak (HSLS) u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda.

Od ponoći Hrvatska nema tu važnu instituciju, ali iz redova vladajuće koalicije uvjeravaju da nikakve krize neće biti te da ćemo od danas imati novih deset sudaca, čiji će mandat trajati osam godina.

UŽIVO Izabrani su suci Ustavnog suda: Na prisegu kod Milanovića idu u 14 sati

“Vjerujem da ćemo danas izabrati suce. Kad ne bismo mogli, predsjednički izbori došli bi u pitanje. Također, o ustavnim sucima jedini koji imaju nešto za reći su HDZ i SDP. Ali, drago mi je da smo se kao koalicijski partneri usuglasili unutar vladajuće većine. Imali smo kao HSLS određenih mogućnosti da neka imena ne budu na listi. Rekli smo što nam nije prihvatljivo, nije bitno o kome se radi, ali drago mi je da smo se dogovorili. Mislim da ima dosta mladih i uglednih stručnjaka”, kazao je Hrebak pa nastavio:

“Imamo nekih zamjerki, imale su i nacinalne manjine, ali, ponavljam, drago mi je da smo se uspjeli dogovoriti.”

Naglasio je da pregovori nisu bili laki.

“U pregovaračkom procesu dvije najveće stranke to tako mora biti. Dogovori se teško postižu, posebno posljednjih nekoliko godina. Tako da, zadovoljan sam što smo došli do ovog dijela. I ovo što se jučer dogodilo jest razumljivo, ali nije dobra poruka građanima. Legitimno je da kao oporba naprave što su napravili, ne vidim to kao nešto zlonamjerno, ali potrebno je pokazati uključivost jer bez toga se ne može.”

Smatra i da manje stranke, koje naziva populističkima, iskorištavaju situaciju “pa se lešinare”.

“Svi oni pričaju što bi da dođu na vlast, a mole Boga da tamo nikad ne dođu”, zaključio je Dario Hrebak.

Izbor sudaca Ustavnog suda pratite uživo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ustavni suci odbili Miroslava Šeparovića: Imao je plan produljiti im mandat? Nije prošao opoziv Plenkovića u Saboru. O ustavnim sucima glasat će se u subotu