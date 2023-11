Davor Nađi: Premijer poprima autokratska obilježja

Podijeli :

Predsjednik stranke Fokus, Davor Nađi je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović razgovarao o okupljanju centra uoči parlamentarnih izbora.

Nađi kaže kako je stranka Fokus već prepoznata, pogotovo u središnjem dijelu Hrvatske, po dobrim rezultatima na lokalnoj razini, a sada bi htjeli to ponuditi i nacionalno.

Čačić otkrio s kim izlazi na izbore Davor Nađi o inflaciji: Vladine mjere su krive za to, država je najveći potrošač

“Sada je trenutak kada je potrebno ponuditi jaču alternativu na centru trenutnoj vlasti, jer jednostavno treći mandat iste vlasti bi bilo previše, i s demokratskih pogleda, čak i da se ne događaju sve te afere. To je jednostavno loše za svaku državu i demokraciju. Želimo ljudima ponuditi pravu alternativu i za to je potrebno napraviti neko okupljanje kako bi to bila dovoljno jaka opcija.”

Fokus je s reformistima sklopio koalicijski sporazum za parlamentarne i europarlamentarne izbore.

“I njihova stranka i naša sudjeluju u europskoj grupaciji koje pripadaju Renew Europe i sada logičan koraci su dalje to širiti. Tu pričamo s cijelim nizom stranaka – s IDS-om i PGS-om su razgovori najkonkretniji, ali tu su razgovori i s drugim strankama i pojedincima, sigurni smo da se širimo.”

Nađi komentira kako mnogi govore o okupljanju, ali to ne čine.

“Imate situaciju da Možemo u trenutku kad nisu pristali na koaliciju s SDP-om su praktički odustali od pobjede na izborima. Oni i SDP bi zajedno imali rejting otprilike kao i HDZ, ali oni su rekli da im je stranački rejting bitniji nego budućnost Hrvatske i razbili su cijeli taj lijevi spektar. Mi na centru želimo napraviti ono što je najbolje za budućnost Hrvatske – okupiti centar i dati biračima nadu da se HDZ može slomiti.”

Nađi smatra da premijer Andrej Plenković poprima autokratska obilježja.

“Premijer poprima autokratska obilježja. Postaje jako bahat, stalno iziritirano govori, s visoka se obraća medijima, novinarima, donose se zakoni koji guše slobodu medija. Bojim se da malo klizimo u tom smjeru, kao država, u kojem su već ranije otklizile Mađarska, Srbija i sl. zemlje. Kod nas je smjena vlasti demokratska nužnost, ne želimo kao država ići u tom autokratskom smjeru, želimo imati normalnu vladajuću većinu po uzoru na zapadnu Europu, gdje nema jednog velikog vođe, nego kvalitetna vlada koja radi za dobrobit ljudi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO Snijeg zabijelio dio Hrvatske, pogledajte što nas očekuje u nastavku vikenda FOTO Prve fotografije s mjesta nesreće u kojoj je sudjelovao ministar Banožić