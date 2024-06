Pusić nakon izbora za EP: Bilo bi logično da dođe do promjene na čelu ove stranke

Podijeli :

N1

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić komentirala je u Novom danu s Mašenkom Vukadinović rezultate europskih izbora na kojima su Hrvati u nedjelju izabrali 12 zastupnika koji će provesti naredne četiri godine zastupajući njihove interese u Europskom parlamentu.

Pusić kaže kako su rezultati izbora za EP, što se tiče Hrvatske, očekivani.

“Ima određenih poruka u rezultatima. SDP je u veljači imao podršku oko 13 posto, smatralo se da ih je najava Milanovića da će biti premijer digla na 26, otprilike ovoliko koliko su sada dobili. Međutim, sada su s Borzan, Matićem i Piculom ponovili rezultat s izbora. To je dobro i indikativno za SDP”, govori Pusić. Prema njenim riječima, bilo bi logično da dođe do promjene na čelu ove stranke.

Ovo je četvero novih europarlamentaraca Što čeka naše zastupnike u Bruxellesu: Visoke plaće, putni troškovi, asistenti…

Izlaznost na europske izbore u Hrvatskoj je tradicionalno mala, a na ovim izborima je bila manja i od očekivanog.

“Generalna izlaznost je bila manja na ovim europarlamentarnih izborima nego na prošlim. Naši izbori su slijedili iza neših parlamentarnih izbora što je sigurno utjecalo na izlaznost. Jedni izbori slijede brzo iza prethodnih jasno je da će biti manja izlaznost. Drugi razlog je što ljudi nisu sasvim sigurno što je EP. Izvori za EP, po mom mišljenju, su neka vrsta vrlo važnog, detaljnog ispitivanja javnog mišljenja. Jer se glavne odluke pripremaju u Komisiji i donose u Vijeću. Nije sasvim jasno što se događa u EP-u. Mislim da bi trebali imati jaču komunikaciju s javnošću. Dok je ovako niska izlaznost, ispitivanja pokazuju da je podrška EU-u u Hrvatskoj vrlo zdrava. Ne bih rekla da je to odraz nezainteresiranosti ili indiferentnosti prema EU-u, nego ovih elemenata koje sam navela ranije”, kaže Pusića.

Bivša ministrica ne očekuje promjene u smjeru EU-a. “Na temelju sastava parlamenta ne, ali to je indikator državma članicama što bi se moglo dogoditi na nacionalnim izborima. Pobjednici su definitivno Pučani ,stranka desnog centra. U nekim državama je desnica, očekivano, ta tvrda, ekstremna desnica, postigla bolje rezultate. Njemačka je među tim zemljama, AfD je predesno i za gbrupaciju u kjoj je Marine LePen. Ali Pučani su u Njemačkoj postigli daleko najbolji rezultat. Francuski predsjednik je raspisao izbore za kraj ovog mjeseca. Svi lideri će gledati ove rezultate i u skladu s tim voditi svoju domaću politiku. Ako se u državama članicama pojavi snažna desnica na izborima… U EK se šalju povjerenici, a u Vijeće idu premijeri, ako se tu skrene udesno, moglo bi doći do promjene europske politike, ali EP ne ukazuje na to”, pojašnjava Pusić.

Dodaje i kako su važna tema koja je rezultat sporosti i pogrešne europske politike svakako – migracije. “Upravo tu su ekstremno desne stranke to koristile kao instrument sijanja straha. Što se tiče zelenih politika, tu je došlo do snažnog otpora poljoprivrednika i seljaka kroz cijelu Europu koji smatraju da se time otežava njihova proizvodnja i njihov ekonomski status. Famozna europska zajednička poljoprivredna politika… O reformi toga se razgovara barem 15 godina i nije se ništa napravilo, to će sigurno biti na dnevnom redu”, smatra bivša ministrica.

Pusić smatra da desnica ne nudi bolja rješenja, oni u svojim državama nisu na vlasti. “Izbori za EP reflektiraju u velikoj mjeri raspoloženje prema domaćim strankama i liderima”, kaže.

Sve o europskim izborima pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.