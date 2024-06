Zviždačica Maja Đerek: Puljak je PR prevara, on svoj uzor vidi u HDZ-u

Podijeli :

Službenički sud donio je presudu kojom otkaz Maje Đerek proglašava nezakonitim i vraća ju na posao u Gradsku upravu Splita. Gradonačelnik Puljak najavio je da će poštivati odluku suda, ali Đerek je sve iznenadila dajući otkaz. O motivima i antikorupcijskoj borbi, u Točki na tjedan s Milom Moralić govori jedna od najpoznatijih hrvatskih zviždačica Maja Đerek.

“Vjerovala sam Puljku i Ivoševiću…”

“Gradske nekretnine, kao i državne, pojedinci koji su privilegirani koriste kao svoj novčanik i putem toga se gube ogromni novci. To mi je bio jedan od glavnih motiva da dođem i da pokušamo popraviti to stanje. Vjerovala sam Puljku i Ivoševiću kad su rekli da to žele promijeniti”, kazala je Đerek.

Đerek: Državne nekretnine ne žele koristiti instrumente za zaštitu državnog vlasništva i sve zataškavaju

Problemi su počeli, kaže, već kad je bila savjetnica.

“Kad sam postala pročelnica, problemi i pritisci su jako progradirali. Već drugog mjeseca, gospodinu Puljku sam slala mail gdje sam upozoravala da pročelnici, koji su mahom vezani uz HDZ i nezakonito imenovani, rade financijsku štetu. Upozoravala sam ga što treba napraviti”, prisjetila se pa dodala: “Nakon toga, gospodin Galešić, PR-ovac, prijeti, govoreći da će me diskreditirati ako ne stanem i da me nitko neće htjeti zaposliti. Onda dolazi afera Noštromo, gdje tražim raspisivanje javnog natječaja gdje je dodijeljen jedan gradski prostor bez natječaja. Tada Puljak šalje svoju štićenicu, gospođu Knežević, da me urazumi. Ona mi piše da sam otišla putem bez povratka.”

Puljkov motiv

Đerek kaže da je očigledno gradonačelniku Puljku služila kao samo PR lutkica: “Njemu je sve PR, on je PR prevara. Kad sam ga upozoravala da je nezakonito imenovao pročelnike, koji su mahom vezani uz HDZ, rekao mi je: ‘tako radi HDZ’. On svoj uzor vidi u tome, a dobio je glasove i podršku građana s obećanjima da će raditi sve drugačije.”

Maja Đerek dala otkaz: Ne želim gledati kako grad hrani HDZ-ovu hobotnicu

Ističe kako je gradonačelnik Puljak i Pravilnik o davanju stanova u najam donio bez savjetovanja s javnošću: “To je najgore kršenje zakona. On je tu zaobišao gradsko vijeće i ponašao se kao šerif, onako kako se ponaša i HDZ. U svim drugim gradovima koji nisu pod HDZ-om, gradonačelnici su preko gradskog vijeća donijeli taj pravilnik.”

Ogromna financijska šteta

“Radilo se o teškim socijalnim slučajevima kojima nismo imali gdje dati stan. Oni su bili na listi prvenstva i jednostavno sam tražila da se njima da prioritet. Oni su dobili putem javnog natječaja, dok su ovi kadrovski stanovi svi dodijeljeni nezakonito i bez javnog natječaja. Tu je napravljena ogromna financijska šteta gradu i građanima”, objasnila je.

Govorila je i planovima za budućnost: “Ne želim raditi s ljudima koji podržavaju ogromnu financijsku štetu gradu. Oni su meni oduzeli sve alate da imam zakonske mogućnosti da mijenjam stvari i ne želim primati plaću i gledati sa strane kako se sve to događa. Ja sam počela svoju karijeru u privatnom sektoru, iz privatne firme sam došla i u Split, što je naravno opcija i sada.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.