Podijeli :

Izvor: Marko Lukunic/PIXSELL - doček Vatrenih 2018.

Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film, Daleka obala, Dalmatino, Zaprešić Boys, Opća opasnost i Slavonia bend danas će od 16 sati zagrijavati okupljene na glavnom zagrebačkom trgu gdje je organiziran doček vatrenih, dok će hrvatsku himnu otpjevati klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

Po povratku iz Katara, članovi hrvatske nogometne reprezentacije sletjet će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman nešto poslije 17 sati, nakon čega će se istom rutom kao i prije četiri godine kada su se kao viceprvaci vraćali iz Rusije zaputiti prema Trgu bana Jelačića.

PROČITAJTE JOŠ Stigle detaljne upute za doček Vatrenih, policija objavila savjete za građane

MUP je na svojim službenim stranicama, u suradnji s HNS-om, uz karte s rutom kojom će prolaziti vozila s članovima reprezentacije te stručnog stožera objavio i brojne savjete.

Detaljne fotografije trase pogledajte OVDJE.

Iz zračne luke autobusi će krenuti Fizirovom ulicom, skrenuti na Zagrebačku prema Buzinu te ulicom SR Njemačke do Avenije Dubrovnik. Zatim će ulicom Hrvatske bratske zajednice stići do Vukovarske s koje će pak skrenuti na Savsku, produljiti do Frankopanske i Ilice te vožnju završiti kod glavne pozornice koja će ovoga puta biti smještena na zapadnoj strani trga, odnosno ispred poslovnice Zagrebačke banke.

Duž cijele trase kolona vozila kretat će se uz pratnju službenih policijskih vozila i policijskih motorista te uz zračnu potporu zrakoplovne jedinice policije. Promet će se odvijati u redovnom režimu uz povremene kratkotrajne prekide zbog prioritetnog prolaska povorke.

Potvrđeno je i da će autobuse, kao i prije četiri godine, voziti ZET-ovke Nikolina Žiljak i Ana Golomeić, koja je, podsjetimo, tada odbila kapetana Luku Modrića kada ju je po ulasku u autobus potapšao po ramenu i pitao smije li on voziti dio rute, prenosi Večernji list.

Dolazak na Trg, bit će onemogućen iz pravca Bakačeve, Cesarčeve i Jurišićeve ulice. Također, od 14:00 sati pa do završetka dočeka, tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora. Također se ne očekuje da će vožnja autobusom od Velike gorice do Trga trajati sedam sati, nego znatno kraće, što se također pripisuje vremenu. Naime, nogometaši neće kao po povratku iz Rusije cijeli put proći otvorenim autobusom, što je ujedno najveća promjena u odnosu na doček 2018. Iz Zračne luke Franjo Tuđman do Javne vatrogasne postrojbe u Savskoj doći će zatvorenim autobusom, a zatim se premjestiti u otvoreni i nastaviti do Trga.

Očekuje se da će ih tamo pozdraviti vatrogasci, a nogometaši i stožer malo će se okrijepiti i nastaviti put prema Trgu.

Prema najavama, Vatreni bi na Trg trebali stići u 19.15 sati.