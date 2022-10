Divjak: Od novog rektora Lakušića očekujem da povuče tužbu protiv mene i drugih

Podijeli:







Bivša ministrica znanosti i obrazovanja i profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Blaženka Divjak bila je gošća N1 Studija uživo. Komentirala je novi Zakon o obrazovanju, kao i stanje na Sveučilištu u Zagrebu te što očekuje od novog rektora zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića.

Govoreći o novom Zakonu o obrazovanju, rekla je da taj zakon sigurno ima pozitivnih strana, a da sasvim sigurno ima i loših strana.

“Ja bih rekla da je prije svega problem što nema jasnih straštekih ciljeva. Pozitivne strane bi bila da se konačno određuje status programskih ugovora. Uređuje se pitanje Upravnog nadzora kada Sveučilište treba odgovoriti Ministarstvu vezano uz probleme koje su javljaju. Položaj stručnih studija je bolje uređen. Gotovo sve ovo što sam sada nabrojila, ima određenih kontradikcija. Nema uređivanja etičkih pitanja u smislu da postoji neko nacionalno tijelo koje bi raspravljalo o etičkim problemima”, objašnjava Divjak.

Problematizirala je i pitanje programskih ugovora sa sveučilištima.

“Zakon predviđa da se pregovara ne samo sa sveučilištima, nego i sa sastavnicima. Mislim da je to neprovedivo. Pitanje je što će se sada dogoditi? Nama su stari ugovori istekli, 30.9. i mi ne znamo hoće li se i tko će plaćati studentske školarine za redovite sutdente 1.10. Nekako svi očekujemo da će se to plaćati iz državnog proračuna, kao i do sada. Međutim, garancije za to nema, kao što nema ni iznosa koji će se plaćati”, kazala je.

Rang lista sveučilišta

Komentirala je zadnje izvješće prema kojem je Sveučilište u Zagrebu palo na Timesovoj ljestici.

“Postoje različite ljestvice, pa možda na onoj najvažnijoj šangajskoj Sveučilište u Zagrebu se pomaknulo na bolje, unutar 500, a na ovoj Timesovoj ljestvici se pomaknulo na gore. Neke indikatore mi teško možemo postići koja se u tim rangiranjima gledaju recimo broj nobelovaca koji kod nas radi, mi jednostavno ih niti platiti ne možemo, ali broj radova i objavljeni radovi u časopisima – tu bismo trebali biti bolji”, istaknula je Divjak.

Ističe i još jedan problem na Sveučilištu u Zagrebu.

“U prošlom mandatu od četiri godine, Sveučilište u Zagrebu je potrošilo na sudske troškove – 4 milijuna i 300 tisuća kuna. To je oko 500 godišnjih stipendija za studente koji su siromašniji. Rektor je i mene tužio za klevetu zato jer neke stvari govorim o nekim stvarima koji se njemu ne sviđaju, govorim o bivšem rektora. Ja očekujem od novog rektora da tu tužbu povuče – ne samo protiv mene, nego i protiv drugih. Vi znate da je bivši rektor tužio i studente i nastavnike. To su brzi potezi koje novi rektor može napraviti”, rekla je.

