Dokad rade obiteljski liječnici? “Imamo dvoje 70-godišnjaka i pet 68-godišnjaka”

Leonardo Bressan, predsjednik KOHOM-a PGŽ-a, za Novi dan je komentirao alarmantnu situaciju s liječnicima obiteljske medicine u Hrvatskoj.

“Naša županija je prosjeku prema dobnoj zastupljenosti liječnika. Sreća je što stvari još donekle funkcioniraju, imamo velik broj umirovljenika koji iz mirovine još rade da se sustav ne sruši”, rekao je Leonardo Bressan i pojasnio detaljnije:

KoHOM: Namjerno uništavaju obiteljsku medicinu. Tko će vas sutra liječiti? U PGŽ-u sve više obiteljskih liječnika radi iz mirovine. Nema ih tko naslijediti

“U Hrvatskoj imamo trenutno 2.192 liječnika opće obiteljske medicine, a starijih od 65 za koje treba već razmišljati o zamjenama – 765. U našoj županiji starijih od 60 godina je 76 – 10 posto su praktički u našoj županiji. Od toga starijih od 65 je čak 29 od 160 liječnika u županiji ukupno. Od 160 liječnika koji trenutno rade, izgubit ćemo ih 76. Čak 40 i nešto posto liječnika starije je od 60.”

Bressan otkriva da je i on pred mirovinom, no muči ga što će s pacijentima s kojima je već 35 godina: “2024. idem u mirovinu. Ne znam kome prepustiti više od 2.000 pacijenata, to je mazohistička crta obiteljskih liječnika koji se i dalje trude, ne prepustiti svoje pacijente stihiji. Zato već šest godina upozoravamo na ovaj opasan trend.”

Na pitanje koliko je liječnika već trebalo u mirovinu, ali rade, otkrio je:

“U našoj županiji je njih 29. Njih 11 ima 65 i uvjete za mirovinu, imamo dvoje 70-godišnjaka koji rade, 68-godišnjaka imamo pet. To su ogromne brojke. Loši su uvjeti rada i mladima je situacija odbojna. Ima situaciju da imamo najniži koeficijent za obračun plaća, a trebali bismo držati 80 posto posla. Mladi koji jesu u sustavu i koji su upućeni na specijalizaciju, morali su potpisati izjave i složiti se da im se smanji plaća jer su upućeni na specijalizaciju. To je dodatni udarac.”

