U organizaciji portala Moj Posao danas je održan okrugli stol o aktualnostima na tržištu rada i promjenama koje donose izmjene i dopune Zakona o radu. O svemu tome, u N1 Newroomu govorio je direktor portala Moj Posao Igor Žonja.

Analizirao je stanje na tržištu rada u Hrvatskoj: “Ja se ne bih složio da smo stalno u krizi. Više se stvorila psihoza oko toga. Kriza je startala 2020. u ožujku i bila je i žestoka i kratka. Tada smo drastično potonuli, među onima koji su najviše u Europi potonuli. Preko dvije i pol godine rastemo. Zatim smo u 2021. i 2022. po BDP-u rasli, među onima koji su najviše rasli u Europi.”

“Početkom 2022. nam je došao taj rat. Uspjeli smo, unatoč svemu, rasti. Hrvatska je tu posebno dobro prošla zbog opet dobre turističke sezone. Čak smo u 2022. imali hrabrije poslodavce jer su se bolje pripremili za 2022. godinu nego 2021. Mi smo zapravo jako uspješni i ne treba kukati, nego treba taj uspjeh iskoristiti za pokrenuti reforme u društvu.”

Kad je riječ o odljevu stanovništva iz Hrvatske i dolasku stranih radnika na tržište rada u Hrvatskoj: “Događaju se apsurdi. Mi imamo relativno nisku zaposlenost. S druge strane, prošle godine je u Hrvatskoj radilo 115 tisuća stranaca. To su paradoksi koji se događaju. Moramo nezaposlene prekvalificirati i pronaći druge mehanizme da upravljamo time”. Ističe da je glavni kriterij za zapošljavanje jednstavno želja za radom.

Kritizira i sindikate u Hrvatskoj: “Sindikati žive u prošlom sustavu. To što su sada uspjeli isposlovati da članovi sindikata imaju povoljnije uvjete rada – to je otvaranje Pandorine kutije.” Komentirao je situaciju u zagrebačkom Holdingu: “U Holdingu definitivno ima previše zaposlenih ljudi. Ono što je gradonačelnik javno publicirao je meni OK. Moramo maknuti ljude iz administracije – tamo su nepotrebni. Ponuda gradonačelnika je bila relativno konkrektna.”

Nezaposlenima šalje ohrabrujuću poruku: “Sad je idealna prilika. Nema krize. Mi izuzetno rastemo. U odnosu na 2019. rast je 22 posto, a u odnosu na 2021. godinu 13 posto. Raste broj oglasa i pozicija na tržištu.”

“Najtraženije zanimanje u Hrvatskoj je prodavač, čak 20 posto tržišta. Plaće su niske, ali postoje bonusi itd. Imate ugostiteljstvo koje u turističkoj zemlji buja. Kuhari. barmeni, itd. Kad je riječ o potražnji za IT-jevcima, nisu toliko veliki brojevi. Tu je deficit, ali ne kao u ranije navedenim poslovima”.

