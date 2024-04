Domovinski pokret najavio predizbornu kampanju: “Svi su zanemarili ruralni prostor…”

Podijeli :

Borna jaksic/PIXSELL

Predsjednik Domovinkog pokreta Ivan Penava najavio je u ponedjeljak predizbornu kampanju za predstojeće izbore, a koju će ta stranka započeti na krajnjem istoku Hrvatske u Iloku, a završiti na krajnjem jugu, na Prevlaci uz poruku da je Domovinskom pokretu važna cijela Hrvatska.

“Nećemo se poput nekih političkih oponenata fokusirati samo na velike gradove i sredine nego i na ruralan prostor, koji je zaboravljen i zanemaren, iz kojeg su ljudi otišli i o kojem nitko ne vodi brigu”, kazao je Penava na konferenciji za novinare održanoj ispred gradske uprave rekavši kako će tijekom kampanje posjetiti i Hrvate u BiH.

“Posjetit ćemo i naše poljoprivrednike i OPG-ove kako bismo poslali poruku kakvu Hrvatsku želimo i kakva ona može biti i da ona pripada nama i da je želimo ostaviti našoj, a ne tuđoj djeci”, kazao je dodavši kako će sama kampanja biti skromna s obzirom na situaciju u hrvatskom društvu i rokove predizborne kampanje.

Domovinski pokret će se pri tom fokusirati na teme demografske obnove, revitalizacije gospodarstva odnosno popravljanja društvenog standarda, osiguranja granica i zaustavljanja ilegalnih migranata kao i “suludih politika rodne ideologije koja pokušava sve nas uvjeriti da ne postoji muško i žensko nego nekakvih 88 vrsta i podvrsta i da sve to treba jednako uvažavati”.

“Da je lako biti žena znamo da nije, da je lako biti muškarac znamo da nije, ali moramo shvatiti da moramo učiniti sve kako bi ostali svoji. Trebali bi pitati sve one koji to pokušavaju i mašu zastavama svih boja što to rade, a kada su već oni izgubljeni zašto žele da se i mi izgubimo. To jednostavno neće ići i to je, između ostalog, poruka koju želimo odaslati”, poručio je Penava.

Dotaknuvši se odnosa Domovinskog pokreta prema nacionalnim manjinama, kazao je kako je toj stranci prihvatljiv svatko tko ima hrvatsko državljanstvo i hrvatsku domovnicu.

“Za nas je tu točka. Je li nekome došao baka i djed i odkuda, ide li taj netko u crkvu ili džamiju, to nas jednostavno ne interesira. Naša točka prestaje kada netko ima status hrvatskog državljanina i taj se u Hrvatskoj mora osjećati dobro i imati priliku ispunjavati sve svoje potrebe”, rekao je Penava dodajući kako sve ono što u Hrvatskoj ima pripadnik većinskog naroda mora imati i pripadnik manjinske zajednice.

