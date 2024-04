Butković odgovorio Benčić: Pozivam Povjerenstvo i stručnjakinju koja je studirala 18 godina da vide kome sam pogodovao

Podijeli :

Ministar Oleg Butković u Rijeci je odgovorio Sandri Benčić koja je iznijela tvrdnje da je njegov brat za nizak iznos kupio vrijednu parcelu u blizini Novog Vinodolskog.

“Da budemo plastičniji, Možemo je u Rijeci jučer imao tiskovnu konferenciju. Benčić je došla u Rijeku predstviti program i velika postignuća koja su imali u Rijeci i PGŽ. O postignućima nismo mogli čuti ništa jer ih nema. Oni su predvodili zaustavljanje uspješnog projekta Mrtvaška. Možemo je najzaslužniji da je taj projekt zaustavljen. Ta sredstva su preusmjerena u Novalju, vidjeli ste kako to izbgleda. Postinuća nema, programa nema. Imaju priliku u Zagrebu pokazati, gdje obnašaju vlasti. Spomeno sam smeće, promet, Zagreb je u kolapsu. Sve velike investicije i projekti, sve smo to mi financirali, njihovog doprinosa bilo kojim značajnijim doprinosima nema. Glavna tema su ministar Oleg Butković i njegov brat. To je pokrenuo Milanović, vi ste postavljali pitanja državnim tvrtkama pa bi bilo kokretno da kažete što su vam odgovorili. Ja sa rekao, toga nema, to ne postiji. Što se tiče parcela, moj brat nije kupio nikakvo pomorsko dobro, pozivam Povjerenstvo za suklob interesa i pravnu stračnjakinju koja je studirala 18 godina i ova koja je rušila Mrtvašku, i ona može doći da vidi gdje je to ministar Butković kome pogodovao”, kaže Butković.

Možemo upozorava na prodaju zemljišta uz more bratu Olega Butkovića Butković opleo po Možemo: “Neradnici predvođeni propalom poduzetnicom Sandrom Benčić”

“Ja sam ministar osam godina, bio sam gradonačelnik 11 godina, rezultati se vide, nikad se nisam bavio ničijom obitelji, braćom i roditeljima. To se ne radi, ali kad već idete u to, onda morate biti sigurni i argumentirani. Kad nekog nabacujete blatom i želite ga učiniti kriminalcem 15 dana prije izbora. Osam godina vodim resor u kojem nema afera, strašna postignuća imamo ovdje”, kaže.

“Borio sam se za ovaj kraj i borit ću se uvijek i za cijelu Hrvatsku. Sad oni, 15 dana, što će jadni i kukavni, idemo udariti po njegovom bratu i obitleji. Moraju požuriti jer će im 18. biti kasno. Oni će ove izbore izgubiti, to je jasno”, kaže Butković.

Na pitanja o Možemo kaže: “Ja sam možda pri kraju, ali oni su daleko od početka.”

