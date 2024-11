DP: Ni ove godine SDSS neće 17. studenog položiti vijenac u Dunav

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara Stipo Mlinarić (DP) u srijedu je poručio da SDSS-u ponovno neće dopustiti polaganje vijenca u Dunav 17. studenog, dok s lijeve političke strane stižu pozivi na dostojanstveno obilježavanje, ali i ocjene da je DP "politička bijeda".

Nakon što je gradonačelnik Vukovara i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio program obilježavanja ovogodišnjeg Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i njegov stranački kolega Stipo Mlinarić poručio je SDSS-u i Miloradu Pupovcu da 17. studenog nema bacanja vijenca u Dunav i izjednačavanja žrtve i agresora.

“Tako je bilo prošle godine, a isto će biti i ove godine, neće baciti vijenac, neće gaziti hrvatske zakone i neće omalovažavati žrtvu Vukovara, Škabrnje i cijelog Domovinskog rata”, naglasio je.

SDSS nije potvrdio da namjerava položiti vijenac u Dunav, ali je neslužbeno poručio da će nekako sudjelovati u obilježavanju Dana sjećanja, ali još nije odlučio na koji način.

Ta stranka naglašava da je politika i praksa SDSS-a i SNV-a obilježavanje mjesta stradanja civila, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti.

Mlinarić je pak procijenio da će SDSS-ovci pokušati položiti vijenac u Dunav.

Ćipe o Primorcu: Ako te novinari pitaju da objasniš stanove, ima da staneš i odgovaraš

Mlinarić: Nenasilno, živim lancem

No, najavio je da će ih u tom slučaju zajedno s braniteljima na nenasilan način, živim lancem, spriječiti da to učine jer, kaže: ‘Ne dopuštamo da se prlja žrtva Vukovara i izjednačava žrtva i agresor.”

Dodao je i da se stav Domovinskog pokreta, premda su sada dio vlasti, o tome nije promijenio.

Mlinarić je izvijestio da će i ovogodišnju Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a te da će u njoj koračati i 2717 mladih u bijelim majicama s imenima poginulih i nestalih branitelja i civila iz Vukovara kako bi se vidjelo koliko je ljudi stradalo za jedan grad.

Napomenuo je i da SDSS može sudjelovati u Koloni sjećanja, ali po njegovu mišljenju, ako uhićuju visokopozicionirane članove SDSS-a pod sumnjom za ratni zločin, onda takvim ljudima nije mjesto u koloni kojom se odaje pijetet.

SDSS-u je poručio da mogu doći bilo koji dan u bilo kojem mjesecu položiti vijenac u Dunav, ali ne 17. studenoga, jer je zakonom propisano gdje, kada i na koji način se obilježava žrtva Vukovara.

Arsen Bauk (SDP) ističe da je Dan sjećanja državni blagdan koji treba biti dostojanstveno i na najviše moguće suglasan način obilježen.

Kako će to izgledati u dnevnopolitičkim obračunima DP-a i SDSS-a, kaže treba vidjeti, ali i dodaje da je jedno od temeljnih prava sloboda kretanja. Tko želi doći na mjesto i u vrijeme koje želi treba mu se omogućiti da dođe, a sve ostalo je stvar dnevne politike, a to je onda ispod razine obilježavanja Dana sjećanja, smatra Bauk.

Benčić: DP nema pametnijeg posla

Sandra Benčić (Možemo!) mišljenja je da DP-ovci “izgleda nemaju pametnijeg posla kraj svih problema u ovoj zemlji”. S obzirom na to kolike su mirovine, inflacija, kakve ljudi imaju brige, Mlinarić se bavi ovakvim stvarima i, nažalost, takvu vlast imamo, ustvrdila je.

Kazala je da je pozicija njene stranke uvijek ista – idu u Kolonu sjećanja, a dan kasnije polože vijenac u Dunav kao sjećanje na sve civilne žrtve, i to će, najavljuje, napraviti i ove godine.

Političke opcije koje se bave zabranom da netko komemorira žrtve rata uopće ne treba komentirati jer samo sebe politički degradiraju, ocijenila je Benčić.

Ministar Medved pozvao građane u Vukovar i Škabrnju na Dan sjećanja

Tvrdnje DP-ovaca da SDSS krši Zakon ako bi 17. studenog položili vijenac prokomentirala je riječima da interpretiraju stvari na način koji njima odgovara.

„Koliki je to politički jad i nedostatak kapaciteta pokazuje to što je Ivan Penava prošle godine svoju kampanju gradio isključivo na tom pitanju i to ponavlja ove godine jer nemaju nikakav drugi politički sadržaj. Sada su u vlasti i nemaju nikakav politički sadržaj do te mjere da ponovno vuku taj stari trik iz rukava. To je politička bijeda s kojom Andrej Plenković koalira”, zaključila je Benčić.

Nikola Grmoja (Most) naglašava da je sasvim jasno da u Dane sjećanja na žrtvu Vukovara svatko tko pokušava nekakvim provokacijama izjednačavati krivnju i na taj način negirati velikosrpsku agresiju zapravo želi mijenjati istinu o Domovinskom ratu.

Ne želim politizirati oko Vukovara jer Vukovar je svetinja i mi ćemo ići pokloniti se njegovoj žrtvi i nećemo na bilo koji način politizirati, poručio je.

DOMiNO: To je SDSS-ova provokacija

Igor Peternel (DOMiNO) slaže se s Mlinarićem da je SDSS-ovo polaganje vijenca 17. studenog svojevrsna provokacija.

To je dosta bezobrazna provokacija jer idu s tim da bi skretali pozornost i unijeli određeni nemir, dodao je.

„Najbitnije pitanje je na koji način Mlinarić namjerava to spriječiti i ako on to na simbolički način i spriječi, što je on zapravo suštinski spriječio. Vidjeli smo da je Pupovac neki dan glasao za proračun, a ako glasaju za proračun, to u demokratskom svijetu znači da su dio vladajuće koalicije”, ocijenio je.

Ako je SDSS glasao za proračun, to znači da imaju određene, vrlo egzaktne razloge za to jer, ističe, sigurno nisu glasali za proračun jer im je vladajuća većina simpatična.

„SDSS-ovi bivši dužnosnici u Vladi su i dalje na plaći, samo se ne zovu državni tajnici nego savjetnici, nemojmo se zavaravati”, kazao je, dodavši da je Pupovac i dalje Plenkovićev suradnik.

Stoga očekuje da će se njih dvojica dogovoriti i oko sudjelovanja na obilježavanju Dana sjećanja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je strogo zabranjeno u njemačkim supermarketima Kako održati sobne biljke zdravima tijekom zime?