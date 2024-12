Analitičar: Milanović vozi u leru, mašina radi, ali nema neke aktivnosti

Podijeli :

Politički analitičar Dragan Bagić u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića komentirao je početak službene predsjedničke kampanje nakon što je DIP objavio popis kandidata koji ulazu u utrku za Pantovčak.

Dragan Bagić osvrnuo se na pretkampanju predsjedničkih izbora: “Pokazala je da ju nitko nije uspio iskoristiti da bi promijenio trend i svoju početnu poziciju. Svi ključni kandidati se nalaze na početnim pozicijama s kojima su ušli u priču. To bi moglo obilježiti ove izbore.”

“Po tome bi ova kampanja, ako to tako do kraja bude, mogla biti izuzetak u odnosu na tipične kampanje koje u Hrvatskoj imamo od 2000. do danas i kada smo svaki puta imali dinamiku, iznenađenja”, dodao je analitičar.

“U Hrvatskoj nije lako voditi predsjedničku kampanju”

Sad je i službeno! Ovo su kandidati i kandidatkinje koji ulaze u utrku za Pantovčak

Komentirao je i teme kojima se kandidati bave u kampanji: “Ovu kampanju obilježava potpuno odustajanje svih kandidata i ignoriranje predsjedničkih ovlasti i uloge, to je uvijek problem. U Hrvatskoj nije lako voditi predsjedničku kampanju iz jednostavnog razloga, ustavne ovlasti su vrlo uske, a očekivanja građana velika. Predsjednički kandidati se nalaze u procjepu kako slati poruke biračima o kojima oni žele slušati i koje su im važne, a ne ispasti smiješni, neuvjerljivi nudeći i govoreći stvari za koje je jasno da ih ne možete ispuniti s obzirom na svoje ovlasti.”

“Milanović je nastavio svoju prethodnu putanju, Primorac nije odgovorio”

“Osim Milanovića koji je nastavio svojom prethodnom putanjom kritike Ustavnog suda, nisam primijetio da je Primorac odgovorio i pokušao zauzeti drugu poziciju”, komentirao je reakciju predsjedničkih kandidata na odluke Ustavnog suda.

U utrku za Pantovčak kandidati kreću s ovim izbornim sloganima

“Milanović vozi u leru, mašina radi, ali nema neke aktivnosti, kretnje. To se za sada pokazuje dovoljnim. To možemo gledati iz dva kuta, jedan je da postoji plan držati ga što dalje od javnosti kako ne bi došlo do reakcije, komunikacijskih grešaka, s obzirom na to da dobro stoji i da se protukandidati ne čine opasni i da sami rade vrstu grešaka i imaju svoje slabosti. Da se onda u drugom krugu doda u višu brzinu koliko će trebati, hoće li to biti druga i treća brzina. Drugo objašnjenje proizlazi iz slogana “Predsjednika za predsjednika” i paralele s Franjom Tuđmanom koji je mogao ući u kampanju bez rizika da će izgubiti, možda je i to neka poruka”, pojasnio je analitičar.

