Sad je i službeno! Ovo su kandidati i kandidatkinje koji ulaze u utrku za Pantovčak

DIP je objavio popis kandidata i kandidatkinja koji ulaze u utrku za predsjedničke izbore koji će biti održani 29. prosinca. Objavom ove liste i službeno je počela izborna promidžba za osme predsjedničke izbore od stjecanja neovisnosti.

Priopćenje DIP-a donosimo u nastavku:

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 2024. donijelo je odluke o pravovaljano predloženim kandidaturama i listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

Sve odluke o pravovaljano predloženim kandidaturama i lista kandidata za predsjednika Republike Hrvatske objavljene su istoga dana u 16,00 sati, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr te od isteka toga dana počinje teći rok za prigovore na objavljene odluke i listu kandidata, a koji se podnose Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije do petka, 13. prosinca 2024. do 24,00 sata.

Danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske počinje izborna promidžba, koja traje do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 27. prosinca 2024. do 24,00 sata.

Kandidati vode izbornu promidžbu slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.

1. MIRO BULJ

MOST

2. TOMISLAV JONJIĆ

NEZAVISNI KANDIDAT

3. IVANA KEKIN

MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA – MOŽEMO!

4. BRANKA LOZO

DOM I NACIONALNO OKUPLJANJE – DOMINO

5. ZORAN MILANOVIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

NEZAVISNA PLATFORMA SJEVERA – NPS

CENTAR

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

“DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM” – “DO i SIP”

NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS

MEĐIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MDS

6. DRAGAN PRIMORAC

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

DOMOVINSKI POKRET – DP

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

NEZAVISNI

7. MARIJA SELAK RASPUDIĆ

NEZAVISNA KANDIDATKINJA

8. NIKO TOKIĆ KARTELO

NEZAVISNI KANDIDAT

