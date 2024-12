Primorac: Budi se Hrvatska, neće se ponoviti 2011. kad je Milanović postao premijer

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Dragan Primorac razgovarao je s novinarima. Najavljuje zanimljivu bitku protiv aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

“Od četvrtka kreće zanimljiva utakmica. Obećavam da će biti zanimljivo. Učinit ćemo sve da pobijedi bolja Hrvatska”, poručuje Primorac.

“Imat ćemo tri ili četiri sučeljavanja gdje ćemo razgovarati o programima. On ima sigurnost, ali sigurnost zna i uspavati. Ja sam sportaš koji itekako za zadnju utakmicu odigrati do kraja”, kaže govoreći o svom protukandidatu.

Govorio je i razlikama izmeđe Milanovića i sebe. “Imate hrvatsku zajedništva, koja diše kao jedno, imate razjedinjenu hrvatsku… Ono što je temeljno, a to je da birači koji vole Hrvatsku neće dozvoliti da centar i oni razjedinjeni krenu prema lijevom putu. Neće se dogoditi 2011. kad je on postao hrvatski premijer i kad je hrvatska kleknula. To su razmišljanja birača, ja te poruke dobivam”, tvrdi Primorac.

Kaže kako planira sudjelovati na svim debatama koje će biti organizirane u drugom krugu predsjedničkih izbora. “Planiram sudjelovati u sve četiri debate, i na N1 i na Novoj, RTL-u i Hrvatskoj televiziji. Bit će prazna stolica s druge strane, ali ja dolazim”, poručuje Primorac.

Osvrnuo se i na rezultate iz prvog kruga. “Razlika je takva da je izazovi i meni i biračima. Budi se Hrvatska. Broj poruka koje dobivam je takav da Hrvatska neće dopustiti da se ponovi 2011.”, uvjeren je.

“Tražim od ljudi da otvore svoje srce i biraju bolju Hrvatsku. Moje poruke će biti vrlo jasne”, zaključuje HDZ-ov kandidat za predsjednika.

Novu godinu će proslaviti s obitelji, a već od sutra najavljuje prve poteze u novom krugu kampanje.

