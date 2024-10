Primorac: Nije li čudno da Milanović nije demantirao svoju povezanost s Rusijom?

Podijeli :

HDZ-ov kandidat za predsjednika RH Dragan Primorac u srijedu je povodom Hrvatskog dana sigurnosti u Opatiji te je tom prilikom dao izjavu za medije.

Osvrnuo se na navode da je predsjednik RH Zoran Milanović ruski plaćenik. “I danas sam prikupljao dokaze dok sam putovao do Zagreba, čitao sam novine. Na te dokaze mislim, To je početak i kraj svega. Svaka institucija u RH radi svoj posao, ja se ne bavim time, to nije u mojoj nadležnosti, to je početak i kraj cijele priče. Ako govorimo u kojem smjeru to sve ide, nije li svima čudno da predsjednik RH ni u jednom trenutku nije demantirao svoju povezanost s Rusijom, nije li čudno da sve države članice NATO-a čine simbiozu kako bi pomogle Ukrajini, a Hrvatska je nedavno to prošla u Domovinskom ratu”, kazao je Primorac.

“Ja se ne bavim niti prikupljanjem dokaza, osim čitanjem novina, postoje institucije koje su za to zadužene i postoje institucije koje odgovaraju za izvješća koja predoče hrvatskom narodu i to je početak i kraj svega”, dodao je. Ponavlja i kako čita novine te kaže da nema drugih dokaza.

“Nitko od nas ije rekao o postojanju ili nepostojanju dokaza, time se bave institucije. Možemo govoriti satima, ali ne možete od mene dobiti više nego što sam rekao”, kaže Primorac.

Na pitanje hoće li se ispričati Milanoviću, rekao je: “Zbog čega? Čitam novine svaki dan kao i vi.”

“Neistine se šire i ustanove vrlo brzo, morate gledati svaku riječ i reagirati brzo”, govori Primorac.

“Jako je dobro da u demokratskim državama poput Hrvatske imaju svi pravo reći što žele”, dodao je Primorac.

“Ako Milanović smatra da sve ove optužbe koje idu prema njemu da je pristran oko Rusije, zbog čega on to nije demantirao?”, navodi dalje.

Dodaje da Milanović laže javnosti da će hrvatski vojnici u okviru NSATU misije ići u Ukrajinu. Na reakciju SOA-e o navodima da je Milanović ruski igrač, Primorac je kazao: “To je rekordna reakcija jedne institucije.”

